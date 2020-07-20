【日本疫情】東京大阪確診稍回 惟當局籲貫徹在家工作

在日本，新冠肺炎疫情持續，雖然東京及大阪的新增確診回落，但京都醫院爆發集體感染，增至7人染疫。經濟大臣西村康稔表示，以東京都為中心的疫情正擴大，促請企業貫徹在家工作的安排。

日本放送協會（NHK）報道，東京新增168人確診，連續2日降至200宗確診以下，但連續12天過百宗。

住酒店隔離高危 澳洲墨爾本所在維州近全數病例或關事

駐日美軍拒公布確診數字 日媒：威脅日本民眾健康

在關西地區，大阪周日（19日）新增89宗確診，創解除緊張狀態以來新高；周一（20日）新增49宗確診，稍為回落。但京都市醫院爆發集體感染，確診增至7宗。

京都市立醫院上周有2名護士染疫，其後在同一棟病房工作的3名護士和2名病人確診。院方稱，周二（21日）起暫停所有門診，非緊急患者延遲入院。

【新冠肺炎】研究列6種發病類型 料助醫生預測重症患者

【法國疫情】強制室內公眾地方戴口罩 違例罰1200元

西村周一早上與3個經濟組織召開視像會議，關注疫情影響企業招聘，並對此表示擔憂，要求業界「避免造成第二個就業冰河期」。

日本政府原定計劃於8月放寬職業體育賽事及活動入場人數至5000人，西村重申，將重新考慮是否放寬，強調當局會謹慎考慮。

【疫情焦點】全球確診突破1450萬 美確診385萬14.3萬人死亡

【書展停 訂閱禮品送不停】hket 網上書展禮品總值高達$4,361。立即訂閱

記者：韓羚