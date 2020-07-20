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【日本疫情】全國累計1000人死亡 當局籲貫徹在家工作

環球社會熱點 20:40 2020/07/20

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日本的新冠肺炎疫情持續，政府周一公布，新增419人確診及2人死亡；若連同郵輪「鑽石公主號」的13名死者計算，日本的新冠肺炎死亡人數累計增至1000人。經濟大臣西村康稔表示，以東京都為中心的疫情正擴大，促請企業貫徹在家工作的安排。

雖然東京及大阪的新增確診回落，但京都有醫院爆發集體感染，增至7人染疫。

東京周一新增168人確診，連續2日降至200宗確診以下，但已是連續12日超過100宗。

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駐日美軍拒公布確診數字 日媒：威脅日本民眾健康

在關西地區，大阪周日（19日）新增89宗確診，創解除緊張狀態以來新高；周一（20日）新增49宗確診，稍為回落。但京都市醫院爆發集體感染，確診增至7宗。

京都市立醫院上周有2名護士染疫，其後在同一棟病房工作的3名護士和2名病人確診。院方稱，周二（21日）起暫停所有門診，非緊急患者延遲入院。

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西村周一早上與3個經濟組織召開視像會議，關注疫情影響企業招聘，並對此表示擔憂，要求業界「避免造成第二個就業冰河期」。

日本政府原定計劃於8月放寬職業體育賽事及活動入場人數至5000人，西村重申，將重新考慮是否放寬，強調當局會謹慎考慮。

【疫情焦點】全球確診突破1450萬 美確診385萬14.3萬人死亡

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記者：韓羚

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