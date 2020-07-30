【盈喜盈警】黃河實業料全年少賺1200萬元　一文看清企業業績預告

本周陸續有多家企業公布盈利預測，本報網羅重要的上市公司盈喜盈警資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，以下為盈喜盈警消息：

【盈警】

黃河實業 （00318） 發盈警，預期截至4月底止全年溢利下降約1200萬元，惟全面收入總額可能較去年增加約400萬港元。

該公司指，溢利下降的主要原因是集團投資物業組合的公平值下跌。根據估值草案，與去年約1500萬港元，惟 今年的變化相對較小，僅約90萬港元。管理層認為，這主要受到2019年下半年社會事件及2020年上半年新冠肺炎疫情之不利因素所致。

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騰邦控股 （06880） 預期，上半年錄得稅前虧損不少於約2500萬元。

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唐宮中國 （01181） 初步評估今年上半年業績由盈轉吃虧。其虧損錄得不少於6000萬元（人民幣，下同）主要因疫情爆發對集團的業務構成重大影響，包括有關聚集及堂食的限制，令光顧集團餐廳的顧客的人數大幅減少，引致收入下降。去年同期純利為5100萬元。

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全達電器集團 （01750） 預期今年上半年由盈轉虧，其虧損不少於1500萬港元，主要因疫情影響，中期期間收益按年下跌70%，集團的低壓配電及電力控制裝置生產活動於農曆新年假期後持續停止，以 及因集團多名戶的產品交付日期延期令交貨及生產時間表受影響。

去年同期，淨利潤約690萬元。

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華津國際控股 （02738） 初步評估今年上半年虧損約1600萬元（人民幣，下同），主要因疫情大流行影響收益及集團位於中國廣東省江 門市新會區古井鎮新廠房的試產而相應製造費用增加而導致毛利減少。去年同期，集團確認綜合溢利約1050萬元。

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映美控股 （02028） 預期今年上半年虧損1800萬至2300萬元（人民幣，下同）虧損主要因疫情及打印機市場需求低迷影響導致。去年同期，虧損約1525萬元。

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RAFFLES INTERIOR （01376） 預期今年首6個月，除稅後虧損淨額不超過50萬新加坡元（約280萬港元）。去年同期，純利為300萬新加坡元（約1685萬港元）。集團指，主要因今年4月、5月份採取切斷傳播鏈措施導致集團收入減少。

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大自然家居 （02083） 預期由盈轉虧，今年上半年虧損錄3500萬元，去年同期純利為3493.2萬元。

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爪哇控股 （00251） 預期今年上半年溢利按年下跌40%，主要因疫情大流行造成不利市場環境，亦影響集團酒店業務及金融投資表現。

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稻香控股 （00573） 更新盈警公告，預期上半年盈轉虧，轉虧介乎1億至1.1億元。主因期內收益減少介乎40%至45%，以及表現不佳的餐廳的物業、廠房及設備及使用權資產的減值虧損所致。

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寶峰時尚 （01121） 預期，上半年銷售額為約4820萬元人民幣，按年減少約51.7%。儘管集團已全面恢復正常生產，惟疫情的全球爆發嚴重影響消費者需求及訂貨量， 導致集團上半年的銷售有所下降，預期期內毛利率 將較去年同期的約19.0%減少至約12.5%。

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華眾車載 （06830） 預期，上半年純利按年減少約55%，主因疫情對整體中國汽車產業之影響，並對集團部分附屬公司之生產及銷售產生較顯著影響。

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廣東粵運交通 （03399） 預期，上半年歸屬於母公司股東的淨虧損不超過1.33億元人民幣，去年同期則錄得淨利潤1.86億元人民幣。虧損主首季度受新型冠狀病毒疫情的影響，政府採取多項疫情防控措施，導致集團道路客運及配套服務業務的班次及實載率大幅減少，同時太平立交根據政府之規定2月至5月實施免收通行費。

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雙運控股 （01706） 預期今年上半年溢利按年下跌約85%，主要因收益及建設收益的相應毛利減少、建設成本（如勞工成本、材料成本）因疫情爆發而增加、疫情影響下阻斷期所產生的固定成本，導致淨利率下降。

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耐世特汽車系統 （01316） 預期今年上半年下跌至100萬美元（約780萬港元），去年同期純利為1.31億美元（約10.2億港元）。集團指，主要因疫情影響，大部分客戶及供應商臨時關閉全球所有生產及其他設施，收入按年大減34%。

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新東方在綫 （01797） 預期截至5月底止，2020財年虧損進一步擴大，介乎在7億元至8億元人民幣，主因是銷售及營銷開支、研發開支、總營收成本、與根據僱員股份獎勵計劃作出的批授相關的成本及開支有所增加。

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合興 （00047） 預期上半年盈轉虧，料錄得虧損不多於7000萬元人民幣，去年同期則盈利5700萬元，虧損主要因新冠肺炎導致銷售表現下滑以及使用權資產相應減值。

世紀睿科 （01450） 盈警，料上半年虧損不少於2890萬元人民幣，去年同期為1450萬元人民幣，虧損主要因去年底疫情爆發，破壞整體市場氣氛，以致收益減少至少55%。

亞太資源 （01104） 預計，截至6月底止2020 財年轉虧，錄得虧損約3.5億至5億元。主要是預期集團其中一間主要聯營公司之賬面值減值虧損撥備。

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永旺 （00984） 預計，上半年虧損收窄至0.8億元。由於年初新型冠狀病毒疫情下，集團通過永旺集團全球採購渠道於世界各地的採購，從日本、中國、東南亞等地採購市民所需生活用品，保障穩定供應，從而改善上半年業績表現。

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大酒店 （00045） 預計，上半年盈轉虧，主要是由於新型冠狀病毒爆發，導致全球多國發出旅遊警示及取消航班安排。

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聯亞集團 （00458） 預計，上半年年虧損進一步擴大至1.25億元至1.40億元，主要國家的客戶因新冠肺炎疫情導致其業務營運被關閉而上半年推遲及減少訂單，使集團製衣業務的收入及分部業績下降；及由於相關的店舖關閉以及消費氣氛備受打擊，影響特許經營品牌在中國的業務以及自家品牌在歐洲的付運延期，導致品牌業務的分部虧損增加。

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椰豐集團 （01695） 預期，上半年轉虧，錄得的除稅後虧損將不超過800萬馬來西亞令吉。主因是新型冠狀病毒疫情爆發導致的市場狀況惡化、集團業務中斷；及毛利率由31%降至10%；非現金外匯虧損。

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中海石油化學 （03983） 預期，上半年純利按年跌40%至46%，錄得2.95億至3.25億元人民幣，主要因公司甲醇、尿素等主要產品價格下降。

開元酒店 （01158） 估計，集團上半年盈轉虧，錄得虧損9000萬至1億人民幣，主要因疫情導致出行人次銳減，集團酒店入住率大幅下降27.1個百分點。

勝利管道 （01080） 預告，上半年虧損將按年擴大至7500萬元人民幣，去年同期為5540萬元人民幣。

蒙古焦煤 （00975） 預期，集團上半年盈利能力將顯著轉弱，去年同期則錄得綜合淨利潤4710萬美元。集團表示，新冠肺炎疫情為經營環境帶來不確定性，但相信疫情受控及業務活動恢復正常後，集團仍具備實力達成策略及經營目標。

香港教育（ 國際）投資集團 （01082） 預計6月止財年將繼續虧蝕，金額不少於6500萬元，更指虧損金額會「進一步受商譽及若干應收款項之減值虧損金額所影響，而集團金融資產公平值則仍進行評估」，故虧損金額可能會有所增加。

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復星旅文 （01992） 預計上半年虧損約為8.5億元至10億元人民幣，該等虧損主要由於集團渡假村運營的經營虧損所致。疫情造成各國大範圍封城和限制旅行，對集團的旅遊運營業務產生明顯負面影響。今年上半年由於渡假村容納能力下降約51%，導致營業額下降約43%；旅遊目的地運營營業額下降約46%。同時，旅遊相關物業銷售及建造收入因建造和交付週期的規劃調整下降約79%。

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廖創興 （00194） 料上半年溢利將較去年同期大幅減少，主因前所未有的新冠病毒疫情大流行造成不利市場環境，對香港投資物業估值和酒店業務的影響。但集團的整體財務及業務狀況仍然維持穩建。

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英皇鐘錶珠寶 （00887） 料上半年盈轉虧，將錄得不多於1.15億元淨虧損，去年同期則錄得純利1.2億元。虧損主因於2019冠狀病毒病大流行期間， 店舖客流量急劇下降及消費意欲受到遏抑，使總銷售收入下跌約62%。

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裕元工業 （00551） 料上半年盈轉虧，錄得綜合虧損約1.5億美元至1.6億美元。

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神州租車 （00699） 料上半年盈轉虧，主要因錄得多項減值所致：1）神州優車的權益股投資；2）來自神州優車的貿易應收款項； 3）支付由五龍電動車 （00729） ）將予發行的股份及可換股債券認購價格的預付款項；及4）北京寶沃汽車製造附有回購安排的車輛剩餘價值，預期有關減值將導致合共撇銷約25億元至人民幣30億元人民幣。

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麗新發展 （00488） 料財政年度上半年盈轉虧，因期內缺少去年度錄得之收購附屬公司之一次性議價收購收益淨額約37.4億元，以及物業估值下降所致。

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佐丹奴 （00709） 上半年料盈轉虧，錄得1.7億至1.8億元虧損，當中包括約7000萬元使用權資產及物業、機器及設備的特別減值撥備。

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艾德韋宣 （09919） 料盈轉虧，轉蝕約2000萬元人民幣，主要由於政府因疫情而實施隔離檢疫及封城措施下，客戶業務活動放緩；品牌活動取消或延期；及客戶暫停業務營運，導致集團的整合營銷解決方案及知識產權。

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寶勝國際 （03813） 料綜合溢利大幅倒退90%以上至4.6億元人民幣，主要歸因於疫情爆發及中國政府於本年度第一季度實施多項嚴格管制措施。集團指，第二季未經審核綜合營業收入已回復至去年水平，但為刺激及恢復顧 客需求，集團展開更多推廣活動，導致毛利率受壓，料完全復甦需時。

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安莉芳 （01388） 預期上半年純利倒退，料虧損3000萬至4500萬港元。集團指，除了因期內銷售倒退外，亦因為員工離職而產生約 2200萬元補償支出，以及因集團中期財政表現欠佳而衍生的資產減值約 2500萬元。

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五菱汽車 （00305） 料純利虧損擴大，今年上半年公司擁有人應佔虧損擴大48倍至1.5億元人民幣。集團表示，疫情導致大範圍停產及經營干擾，致業務量大幅下降，同時集團為提供安全及適當之工作環境予員工進行復工，增加必要之健康及安全措施所招致額外成本。

另外，期內研發開支大幅增加7000萬元人民幣；而融資成本亦因貸款及票據貼現活動增加而大增6000萬元人民幣。

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利福中國 （02136） 溢利預期會按年跌近50%，主要由於疫情爆發對百貨零售業造成廣泛業務受損，導致集團百貨店營運銷售收入及溢利雙雙下跌，以及河北省聯營公司北人集團之應佔溢利減少。

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信懇智能 （01967） 料收益較按年減少約20%，未計算上市開支的溢利則大幅下降約70%至90%。集團解釋，虧損原因包括：1）疫情全球蔓延，商業和經濟環境惡化以及多國採取封關措施，導致客戶需求減少；2）疫情爆發期間，集團生產廠房暫時停工以及中國政府採取封關措施；3）出售閒置和過時設備虧損。

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中國信達 （01359） 料淨利潤較2019年同期下降約25%至30%，原因包括今年上半年資本市場表現不及去年同期，影響集團持有的部分以公允價值計量的金融資產公允價值變動收益同比下降；以及受疫情及外部經濟形勢變化影響，部分以攤餘成本計量的金融資產質量承受較大壓力，故公司增加計提信用風險撥備。

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天潔環境 （01527） 料今年上半年純利按年下跌超過5成，主要因疫情影響新招標延遲進而影響客戶訂單。去年同期，純利錄2906萬元。

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呷哺呷哺 （00520） 預期今年上半年由盈轉虧，介乎約2億元人民幣至3億元，去年同期，溢利為1.64億元。集團又料，收入按年下跌29%，主要因防疫措施及消費場所限制對集團業務產生重大影響。

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榮威國際 （03358） 初步審閱，公司淨利潤約為3200萬美元（約2.5億港元）至3700萬美元（約2.9億港元），按年下跌2成至3成，主要因疫情影響運動休閒產品市場及運營環境帶來更多不確定因素。

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永利地產發展 （00864） 初步評估，今年上半年由盈轉虧，主要因投資物業公平值減少淨額約3200萬元至3400萬元，去年同期為400萬元。

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稻香 （00573） 預期今年上半年由盈轉虧，去年同期純利錄7200萬元。公司又料，今年上半年收入按年下跌約40%至45%，主要因疫情爆發及中港兩地隨後實施的防疫措施包括餐飲業消費場所限制。

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香港小輪 （00050） 預期截至6月底止，上半年的收入及股東應佔溢利較去年同期大幅減少，主要原因是疫情爆發，導致市況惡化及集團業務受阻，及預期擁有的投資物業之估值下降。

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齊魯高速 （01576） 預期上半年利潤及總綜合收益將按年減少約35%至45%。由於高速公路業務的收入（即源自車輛通過濟 菏高速公路的通行費收入）較去年同期減少約30%至35%。

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中策集團 （00235） 預期今年上半年由盈轉虧，集團指主要因溢利來自損益按公允值列賬之金融資產之淨收益。該淨收益介乎2.41億元，較去年同期淨虧損約3.04億港元。

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遠大住工 （02163） 初步評估，今年上半年錄得虧損，主要因疫情影響，部分自營工廠的客戶工程項目延期及部分聯營公司的管理模式進行調整，其上半年的估值收益按年減少超過8成。

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TOMO （06928） 初步評估，今年上半年集團預期虧損錄約96000新加坡元（約53.5萬港元），去年同期純利約111萬新加坡元（約618萬港元）。集團指，今年4月至6月期間，並無銷售新車。擁車證配額招標活動已於2020年7月8日重啟，而新車銷售預期將逐步增加。

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新鴻基公司 （00086） 初步預期，截至6月底止中期綜合股東應佔溢利按年大幅下調約50%，主要由於市場大幅波動導投資業務中的金融工具按市值計價之虧損，以及新型冠狀病毒影響及市場情況下，集團貸款業務的利息收入減少及為預期信貸損失增加撥備所致。

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東吳水泥 （00695） 預期，中期盈利按年減少62%至約1,200億元人民幣，主要由於期間爆發新冠肺炎而導致集團產品銷量及售價下降。

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世界華文媒體 （00685） 預期，截至6月底，第一季盈轉虧，虧損560萬美元至620萬美元。主要原因是，新冠肺炎疫情爆發，及隨後為控制疫情而採取的封城及其他控制病毒的嚴格措施，令集團來自旅遊業務的收入顯著下降；全球疫情導致業務中斷，對市場上的廣告支出造成負面影響，令廣告收入顯著下降。

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坤集團 （00924） 預計，上半年稅後純利約390萬新加坡元，按年下降約37.1%。主要原因是，受新冠肺炎疫情影響，導致集團收入下降，期內行政開支、應收貿易賬款減值虧損撥備增加。

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Sprocomm Intelligence Limited （01401） 預期，上半年純利按年下降30%至45%（不計及上市開支的影響）。主因防疫措施窒礙集團的供應鏈物流及生產計劃，大幅降低產能，以致延遲向客戶交付產品，故料上半年收益按年跌20%至30%。

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梧桐國際 （00613） 預期上半年虧損進一步擴大至7100萬元。公司表示，虧損主要是由於集團所持財務資產的公平值虧損所致。

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IMAX CHINA （01970） 預期由盈轉虧，今年上半年淨虧損約3400萬至3600萬美元（約2.65億至2.8億港元），去年同期淨利潤約2400萬美元（約1.9億港元）。

集團指主要因疫情影響公司關閉內地全部約700家IMAX影院導致票房及維護收入大幅下跌、關預扣稅的非經常性、非現金遞延所得稅支出1800萬美元（約1.4億港元）、影院系統安裝量及相關利潤減少及貿易及應收款項融資撥備約900萬美元（約7020萬港元）。

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譚木匠 （00837） 預期，上半年稅後淨利潤，按年下降約70%，主要原因為收益的下降。隨新型冠狀病毒爆發，多個省市已採取多項公眾健康緊急應變措施，包括但不限於封閉多個城市、推遲農曆新年假期過後的復工日期、發出強制隔離檢疫令以及禁止不同省市人員進出，對集團的部分加盟店造成短暫影響。

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麗豐 （01125） 料今年7月底止全年業績由盈轉虧。集團表示，主因集團擁有之物業之估值下降所致。去年同期，集團純利錄6.7億元。

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豐德麗 （00571） 料今年7月底止全年虧損進一步擴大至80億港元，主要因出售麗豐的50.99%權益而產生之一次性虧損所致。去年同期集團虧損錄7800萬元。

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昂納科技 （00877） 料今年上半年應佔溢利按年減少4成至5成，主要因疫情導致訂單運送延遲、勞動力短缺及撇減過時的存貨。

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意達利 （00720） 預期由盈轉虧，上半年錄得虧損，去年同期純利錄1120萬元。集團表示，主要因香港社會動盪及爆發疫情，令經濟環境不明朗及市場氣氛疲弱，以致汽車分部及金融投資及服務分部的收入下跌。

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灣區發展 （00737） 預期由盈轉虧，上半年人應佔虧損約1.15億元人民幣，去年同期溢利為3.03 億元，主要因疫情期間全國收費公路於2月中至5月免收車輛通行費，導致合營企業路費收入減少。

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世紀城市國際 （0355） 預期，上半年產生逾3億元淨虧損，去年同期則錄得盈利6860萬元。

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百利保 （00617） 預期，上半年產生逾5億元淨虧損，去年同期則錄得盈利1.1億元。主要歸因於投資物業及按公平值計入損益 之金融資產等之公平值虧損及酒店物業之折舊費用（均為非現金項目）以及融資成本。

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四海國際集團 （00120） 預期，上半年將產生淨虧損約港幣8000萬元，去年同期虧損為5750萬元。虧損增加主因於按公平值計入損益之金 融資產及投資物業等之公平值虧損，以及於中國成都進行之發展項目第三期內已預售的住宅單位未入帳。

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閱文 （00772） 預期上半年盈轉虧，主要受累於新麗傳媒的表現。

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富豪酒店 （00078） 預期，上半年產生超逾8億元淨虧損，去年同期則錄得盈利3.8億元。虧損主因按公平值計入損益之金融資產及投資物業等之公平值虧損、酒店物業之折舊費用以及融資成本。而新型冠狀病毒肺炎的爆發正對整體業務造成嚴重影響，核心酒店業務收入按年大幅下降。然而，由於採取及時應對措施精簡營運架構及控制營運成本，在香港營運的全部酒店之整體業務營運上能達致少量之經營毛利。

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瑞威資產管理 （01835） 上半年純利至少跌68%至8.1萬元人民幣，原因包括：1）集團對華僑城項目收取的常規管理費減少；2）預期會就貿易應收賬款確認虧損撥備，及3）疫情衝擊中國房地產市場，令集團的基金投資估值並無顯著增加。而隨著基金期限的延長，該等基金運營成本相應增加，導致按公平值計入損益的於聯營公司或合營企業的投資公平值下降。

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正業國際 （03363） 預計，上半年公司擁有人應佔溢利及全面收益總額將錄得約500萬元人民幣，按年跌9成。主因疫情令多個廠房生產停頓以及經營商業活動減速，造成營業額較去年同期下跌約15%； 各廠房採取衛生措施以及在與疫情有關的運輸控制下購買和運輸原材料及 零件而產生了額外成本等。

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萬事昌國際 （00898） 上半年料轉盈為虧，除稅前虧損介乎1.85億元1.95億元，而去年同期錄得除稅前溢利約1.45億元。錄得虧損主要由於股權投資錄得未變現公平值虧損約2.39億元所致，而去年同期則錄得未變現公平值收益約7100萬元。

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東方網庫 （00430） 預期，上半年盈轉虧，料除稅前虧損約1.25億至1.35億元，去年上半年錄得除稅前溢利約3900萬元。集團解釋，預期虧損主要由於持有的股權投資錄得未變現公平值虧損約1.27億元，故對集團營運無重大影響。

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大自然家居 （02083） 預期，上半年盈轉虧，去年上半年錄得綜合純利約3493.2萬元人民幣，主要由於新型冠狀病毒疫情爆發，中國各省實施出行限制及社區隔離措施，導致工廠推遲春節後復產安排，直至3月才逐步回復正常，同時疫情亦對消費市場的衝擊。

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美麗華酒店 （00071） 預期，上半年收入及純利大幅減少，主要由於新型冠狀病毒於全球肆虐，令疲弱的經濟環境雪上加霜，全面打擊社會消費意欲，加上各國及香港採取之防疫措施，如限制旅遊出入境、隔離政策、減少社交接觸、限制餐 飲業營業時間及人數等，令集團之旅遊、酒店及餐飲業務收入急速下挫；同時集團收租業務的 現亦因租金下行及給予租客租金優惠而較去年同期遜色，因此，預期相關投資物業之估值亦有所下跌。

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五礦資源 （01208） 預期，截至6月底止半年度虧損擴大，錄得權益持有人應佔稅後淨虧損1.58億美元，去年同期則錄得淨虧損8100萬美元，主要因為受新冠肺炎疫情及Las Bambas社區堵路影響，商品價格及銷量同告下跌，令運營狀況轉差。

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【盈喜】

津上機床中國 （01651） 預期截至6月底止3個月溢利按年升50%，主要因財務表現轉好及前期被壓制的市場需求反彈及部分行業需求增長導致，數控高精密機床需求量增加。

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金泰能源 （02728） 預期，上半年收入將為約27億元，較去年同期大幅增加約26.8億元，錄得純利約5500萬元，而2019年同期則錄得虧損淨額約3.7億元。純利增加主要由於出售附屬公司收益。

銀城生活服務 （01922） 預期，今年上半年綜合純利將錄得不少於60%增幅。主因在管建築面積增加、提供生活社區增值服務所產生的收益增加以及南京匯仁恆安物業管理有限公司於集團完成收購其51%的股權後之盈利貢獻。

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中國鵬飛 （03348） 預期今年上半年，溢利將錄得不少於4800萬元（人民幣，下同），去年同期增長33%。集團指，主要因技術創新及發展之中國政府補助，約1200萬元。

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奧星生命科技 （06118） 預料今年首6個月應佔溢利不少於1200萬元（人民幣，下同）；去年同期溢利約420萬元。

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龍翔集團 （00935） 預期，上半年淨利潤按年錄得超過40%的增長，主因甲醇與醋酸的相關收入增加，及所佔濰坊合營企業業績實現扭虧為盈。

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藥明生物 （02269） 預期截至6月30日止6個月所錄得的歸屬於公司權益股東的利潤，按年增長逾58%。主要是由於集團迅速開展有效的業務連續性計劃，以盡量降低新冠肺炎疫情對其業務及運營帶來的影響；研發管綫引入更多客戶項目，支持全球客戶加快新冠肺炎相關潛在療法的開發及生產；現有產能利用率的提升；及投資、外匯、往年退稅收益及錄得其他營業外收入。

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榮暉國際 （00990） 預告，上半年純利可望按年增長至少20%至1.06億元，主要得益分銷及貿易分部銷售額上升、金融服務業務分部不斷發展。

新宇環保 （00436） 預期，上半年純利將顯著上升2.9倍，去年同期錄得1439.9萬元，主要因集團收入增加、特殊虧損大幅減少、融資費用減少。

寶龍商業 （09909） 預計，上半年溢利錄得大幅增加，較去年同期增長不低於50%。主因是集團去年新開業項目及今年籌備項目帶來收益增長，及有效控制運營成本；財務收益的增長。

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聯華超市 （00980） 預期，上半年淨利潤按年增30%至50%，主要歸因於新冠肺炎疫情帶來的消費者對民生消費品需求的增加。

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弘陽服務 （01971） 預告，集團上半年經調整純利按年增長不少於50%，主要因集團在管項目數量增加，非業主增值服務及社區增值服務收入增加。

中生聯合 （03332） 披露，預計半年虧損收窄至600萬元人民幣，按年大幅減少約86%，主要因集團整體毛利率增加、國內銷售渠道所得收益增加。

北控城市資源 （03718） 預告，上半年收入按年增長超過15%，股東應佔持續經營業務溢利按年增長超過60%。

正榮服務 （06958） 預告，上半年未經審核綜合淨利潤按年顯著增長超過90%，主要因集團在管物業總建築面積增加及非業主增至服務及社區增值服務收益增加。

建業新生活 （09983） 料上半年純利至少增60%，主要由於：1）管理建築面積增加；2）建業+平台的註冊用戶 數量以及每名用戶的平均消費大幅攀升，導致生活服務的收入增加；及3）物業管理及增值服務分部的增值服務收入增長所致。

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時代鄰里 （09928） 料上半年利潤將按年增加不低於70%，主因集團管理之物業的建築面積按年增加約35%，提供物業管理服務及非業主增值服務產生的收入分別按年增加約40%及約50%，以及毛利率較去年同期上升約1個百分點所致。

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百奧家庭互動 （02100） 料上半年收入介乎6.2億元至 6.9億元人民幣，按年增3.1倍及3.6倍；除稅後利潤介乎1.4億元至1.6億元人民幣，按年增6.1倍至6.9倍。

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培力 （01498） 料今年上半年由虧轉盈賺1000萬元，去年同期虧損為4520萬元。公司指，主要因集團收取非經常性的內地政府補助金按年大幅增加。

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中薇金融 （00245） 預期今年上半年有機會轉虧為盈。公司指，今年上半年虧損淨額減少不少於9成，料轉虧為盈。

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中信建投 （06066） 上半年純利預計增加22.48億元人民幣，按年增加96.54%，主要由於資本市場保持良好發展趨勢，公司積極把握市場機遇，各項業務發展良好。公司自營投資業務收入、經紀業務手續費淨收入，及投行業務手續費淨收入等主要業務收入相比上年同期均有較大幅度增長。

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中智藥業 （03737） 預計上半年純利按年增長超過2成，由於主打品類草晶華破壁草本持續得到更多消費者 的認可。

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粵海置地 （00124） 預期虧轉盈，上半年錄得純利不少於3億元。主要是因為，粤海城項目西北部土地興建的物業已於今年6月完成竣工備案及開始交付物業予買家，導致收入及溢利較去年大幅增加。

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堅寶國際 （00675） 預計，上半年純利按年增長4倍。

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大唐發電 （00991） 預計，上半年純利較去年增加8.3億至10億元人民幣（下同），按年增長97%到117%，扣除非經常性損益後的淨利潤較去年增加4.4億至6.1億元，按年增加39%到55%。

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保寶龍科技 （01861） 預計上半年純利按年增加不少於50%，去年同期純利為1760萬元。集團指，主要因強化營運管理及改善營運成本控制、開發一系列新消毒產品應付新冠病毒病大流行下的需求及上市產生的專業費用減少。

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卜蜂國際 （00043） 預計，今年上半年純利介乎3.1億美元至3.3億美元（約24.2億至25.7億港元），去年同期純利為8200萬美元（約6.4億港元）。集團指，主要因越南豬價大幅上升，導致越南養殖業務的利潤率增加及生物資產公允值負變動凈額減少。

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雅生活 （03319） 預計，上半年利潤總額及未經審核股東應佔利潤分別錄得不低於50%及35%的大幅增長。增長主因中民未來物業服務有限公司及其附屬公司的財務併表令集團物業管理在管面積的增加，及集團運營效益的提升，帶來收入及利潤的大幅提升。

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思摩爾國際 （06969） 預計，上半年經調整溢利12.9億元（人民幣，下同）至13.3億元，按年增長38.1% 至42.9% 。溢利及收益將按年下降約89.1%至94.0%。

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藥明康德 （02359） 表示，公司逐步從新冠肺炎疫情中恢復過來，並在第二季度實現強勁增長，季內淨利潤同比增長111.46%至14.1億元人民幣，基本每股收益同比增110%；公司預計上半年淨利潤同比增長62.5%至17.2億元人民幣，基本每股收益同比增63%。

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虎視傳媒 （01163） 預計，今年上半年經調整純利（剔除一次性上市開支的影響計算）按年增加不少於40%，主要受惠每次完成行動成本「CPA」定價模式計算之收益增加；及由於集團提高廣告優化效率，降低來自媒體發佈商的流量獲取成本，CPA毛利率上升。

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