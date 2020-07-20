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【盈喜盈警】藥明康德料上半年多賺逾6成

即市財經 17:52 2020/07/20

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人本周陸續有多家企業公布盈利預測，本報網羅重要的上市公司盈喜盈警資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，以下為盈喜盈警消息：

【盈喜】

思摩爾國際 （06969） 預計，上半年經調整溢利12.9億元（人民幣，下同）至13.3億元，按年增長38.1% 至42.9% 。溢利及收益將按年下降約89.1%至94.0%。

公告及通告 - [內幕消息]

藥明康德 （02359） 表示，公司逐步從新冠肺炎疫情中恢復過來，並在第二季度實現強勁增長，季內淨利潤同比增長111.46%至14.1億元人民幣，基本每股收益同比增110%；公司預計上半年淨利潤同比增長62.5%至17.2億元人民幣，基本每股收益同比增63%。

公告及通告 - [內幕消息]

虎視傳媒 （01163） 預計，今年上半年經調整純利（剔除一次性上市開支的影響計算）按年增加不少於40%，主要受惠每次完成行動成本「CPA」定價模式計算之收益增加；及由於集團提高廣告優化效率，降低來自媒體發佈商的流量獲取成本，CPA毛利率上升。

公告及通告 - [內幕消息]

【盈警】

五礦資源 （01208 預期，截至6月底止半年度虧損擴大，錄得權益持有人應佔稅後淨虧損1.58億美元，去年同期則錄得淨虧損8100萬美元，主要因為受新冠肺炎疫情及Las Bambas社區堵路影響，商品價格及銷量同告下跌，令運營狀況轉差。

公告及通告 - [內幕消息]

 

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思摩爾國際（06969） 香港股票 五礦資源（01208） 盈喜 盈警

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