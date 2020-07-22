【盈喜盈警】粵海置地料上半年盈轉虧　一文看清企業業績預告

本周陸續有多家企業公布盈利預測，本報網羅重要的上市公司盈喜盈警資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，以下為盈喜盈警消息：

【盈警】

世界華文媒體 （00685） 預期，截至6月底，第一季盈轉虧，虧損560萬美元至620萬美元。主要原因是，新冠肺炎疫情爆發，及隨後為控制疫情而採取的封城及其他控制病毒的嚴格措施，令集團來自旅遊業務的收入顯著下降；全球疫情導致業務中斷，對市場上的廣告支出造成負面影響，令廣告收入顯著下降。

公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

粵海置地 （00124） 預期虧轉盈，上半年錄得純利不少於3億元。主要是因為，粤海城項目西北部土地興建的物業已於今年6月完成竣工備案及開始交付物業予買家，導致收入及溢利較去年大幅增加。

公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

堅寶國際 （00675） 預計，上半年純利按年增長4倍。

公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

坤集團 （00924） 預計，上半年稅後純利約390萬新加坡元，按年下降約37.1%。主要原因是，受新冠肺炎疫情影響，導致集團收入下降，期內行政開支、應收貿易賬款減值虧損撥備增加。

公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

大唐發電 （00991） 預計，上半年純利較去年增加8.3億至10億元人民幣（下同），按年增長97%到117%，扣除非經常性損益後的淨利潤較去年增加4.4億至6.1億元，按年增加39%到55%。

公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

Sprocomm Intelligence Limited （01401） 預期，上半年純利按年下降30%至45%（不計及上市開支的影響）。主因防疫措施窒礙集團的供應鏈物流及生產計劃，大幅降低產能，以致延遲向客戶交付產品，故料上半年收益按年跌20%至30%。

公告及通告

梧桐國際 （00613） 預期上半年虧損進一步擴大至7100萬元。公司表示，虧損主要是由於集團所持財務資產的公平值虧損所致。

公告及通告

IMAX CHINA （01970） 預期由盈轉虧，今年上半年淨虧損約3400萬至3600萬美元（約2.65億至2.8億港元），去年同期淨利潤約2400萬美元（約1.9億港元）。

集團指主要因疫情影響公司關閉內地全部約700家IMAX影院導致票房及維護收入大幅下跌、關預扣稅的非經常性、非現金遞延所得稅支出1800萬美元（約1.4億港元）、影院系統安裝量及相關利潤減少及貿易及應收款項融資撥備約900萬美元（約7020萬港元）。

公告及通告

譚木匠 （00837） 預期，上半年稅後淨利潤，按年下降約70%，主要原因為收益的下降。隨新型冠狀病毒爆發，多個省市已採取多項公眾健康緊急應變措施，包括但不限於封閉多個城市、推遲農曆新年假期過後的復工日期、發出強制隔離檢疫令以及禁止不同省市人員進出，對集團的部分加盟店造成短暫影響。

公告及通告

麗豐 （01125） 料今年7月底止全年業績由盈轉虧。集團表示，主因集團擁有之物業之估值下降所致。去年同期，集團純利錄6.7億元。

公告及通告

豐德麗 （00571） 料今年7月底止全年虧損進一步擴大至80億港元，主要因出售麗豐的50.99%權益而產生之一次性虧損所致。去年同期集團虧損錄7800萬元。

公告及通告

昂納科技 （00877） 料今年上半年應佔溢利按年減少4成至5成，主要因疫情導致訂單運送延遲、勞動力短缺及撇減過時的存貨。

公告及通告

意達利 （00720） 預期由盈轉虧，上半年錄得虧損，去年同期純利錄1120萬元。集團表示，主要因香港社會動盪及爆發疫情，令經濟環境不明朗及市場氣氛疲弱，以致汽車分部及金融投資及服務分部的收入下跌。

公告及通告

灣區發展 （00737） 預期由盈轉虧，上半年人應佔虧損約1.15億元人民幣，去年同期溢利為3.03 億元，主要因疫情期間全國收費公路於2月中至5月免收車輛通行費，導致合營企業路費收入減少。

公告及通告

世紀城市國際 （0355） 預期，上半年產生逾3億元淨虧損，去年同期則錄得盈利6860萬元。

公告及通告 - [內幕消息]

百利保 （00617） 預期，上半年產生逾5億元淨虧損，去年同期則錄得盈利1.1億元。主要歸因於投資物業及按公平值計入損益 之金融資產等之公平值虧損及酒店物業之折舊費用（均為非現金項目）以及融資成本。

公告及通告 - [內幕消息]

四海國際集團 （00120） 預期，上半年將產生淨虧損約港幣8000萬元，去年同期虧損為5750萬元。虧損增加主因於按公平值計入損益之金 融資產及投資物業等之公平值虧損，以及於中國成都進行之發展項目第三期內已預售的住宅單位未入帳。

公告及通告 - [內幕消息]

閱文 （00772） 預期上半年盈轉虧，主要受累於新麗傳媒的表現。

相關文章：【騰訊閱文】閱文發盈警 料上半年盈轉虧

富豪酒店 （00078） 預期，上半年產生超逾8億元淨虧損，去年同期則錄得盈利3.8億元。虧損主因按公平值計入損益之金融資產及投資物業等之公平值虧損、酒店物業之折舊費用以及融資成本。而新型冠狀病毒肺炎的爆發正對整體業務造成嚴重影響，核心酒店業務收入按年大幅下降。然而，由於採取及時應對措施精簡營運架構及控制營運成本，在香港營運的全部酒店之整體業務營運上能達致少量之經營毛利。

公告及通告 - [內幕消息]

瑞威資產管理 （01835） 上半年純利至少跌68%至8.1萬元人民幣，原因包括：1）集團對華僑城項目收取的常規管理費減少；2）預期會就貿易應收賬款確認虧損撥備，及3）疫情衝擊中國房地產市場，令集團的基金投資估值並無顯著增加。而隨著基金期限的延長，該等基金運營成本相應增加，導致按公平值計入損益的於聯營公司或合營企業的投資公平值下降。

公告及通告 - [內幕消息]

正業國際 （03363） 預計，上半年公司擁有人應佔溢利及全面收益總額將錄得約500萬元人民幣，按年跌9成。主因疫情令多個廠房生產停頓以及經營商業活動減速，造成營業額較去年同期下跌約15%； 各廠房採取衛生措施以及在與疫情有關的運輸控制下購買和運輸原材料及 零件而產生了額外成本等。

公告及通告 - [內幕消息]

萬事昌國際 （00898） 上半年料轉盈為虧，除稅前虧損介乎1.85億元1.95億元，而去年同期錄得除稅前溢利約1.45億元。錄得虧損主要由於股權投資錄得未變現公平值虧損約2.39億元所致，而去年同期則錄得未變現公平值收益約7100萬元。

公告及通告 - [內幕消息]

東方網庫 （00430） 預期，上半年盈轉虧，料除稅前虧損約1.25億至1.35億元，去年上半年錄得除稅前溢利約3900萬元。集團解釋，預期虧損主要由於持有的股權投資錄得未變現公平值虧損約1.27億元，故對集團營運無重大影響。

公告及通告 - [內幕消息]

大自然家居 （02083） 預期，上半年盈轉虧，去年上半年錄得綜合純利約3493.2萬元人民幣，主要由於新型冠狀病毒疫情爆發，中國各省實施出行限制及社區隔離措施，導致工廠推遲春節後復產安排，直至3月才逐步回復正常，同時疫情亦對消費市場的衝擊。

公告及通告 - [內幕消息]

美麗華酒店 （00071） 預期，上半年收入及純利大幅減少，主要由於新型冠狀病毒於全球肆虐，令疲弱的經濟環境雪上加霜，全面打擊社會消費意欲，加上各國及香港採取之防疫措施，如限制旅遊出入境、隔離政策、減少社交接觸、限制餐 飲業營業時間及人數等，令集團之旅遊、酒店及餐飲業務收入急速下挫；同時集團收租業務的 現亦因租金下行及給予租客租金優惠而較去年同期遜色，因此，預期相關投資物業之估值亦有所下跌。

公告及通告 - [內幕消息]

五礦資源 （01208） 預期，截至6月底止半年度虧損擴大，錄得權益持有人應佔稅後淨虧損1.58億美元，去年同期則錄得淨虧損8100萬美元，主要因為受新冠肺炎疫情及Las Bambas社區堵路影響，商品價格及銷量同告下跌，令運營狀況轉差。

公告及通告 - [內幕消息]

【盈喜】

保寶龍科技 （01861） 預計上半年純利按年增加不少於50%，去年同期純利為1760萬元。集團指，主要因強化營運管理及改善營運成本控制、開發一系列新消毒產品應付新冠病毒病大流行下的需求及上市產生的專業費用減少。

公告及通告 - [內幕消息]

卜蜂國際 （00043） 預計，今年上半年純利介乎3.1億美元至3.3億美元（約24.2億至25.7億港元），去年同期純利為8200萬美元（約6.4億港元）。集團指，主要因越南豬價大幅上升，導致越南養殖業務的利潤率增加及生物資產公允值負變動凈額減少。

公告及通告 - [內幕消息]

雅生活 （03319） 預計，上半年利潤總額及未經審核股東應佔利潤分別錄得不低於50%及35%的大幅增長。增長主因中民未來物業服務有限公司及其附屬公司的財務併表令集團物業管理在管面積的增加，及集團運營效益的提升，帶來收入及利潤的大幅提升。

公告及通告 - [內幕消息]

思摩爾國際 （06969） 預計，上半年經調整溢利12.9億元（人民幣，下同）至13.3億元，按年增長38.1% 至42.9% 。溢利及收益將按年下降約89.1%至94.0%。

公告及通告 - [內幕消息]

藥明康德 （02359） 表示，公司逐步從新冠肺炎疫情中恢復過來，並在第二季度實現強勁增長，季內淨利潤同比增長111.46%至14.1億元人民幣，基本每股收益同比增110%；公司預計上半年淨利潤同比增長62.5%至17.2億元人民幣，基本每股收益同比增63%。

公告及通告 - [內幕消息]

虎視傳媒 （01163） 預計，今年上半年經調整純利（剔除一次性上市開支的影響計算）按年增加不少於40%，主要受惠每次完成行動成本「CPA」定價模式計算之收益增加；及由於集團提高廣告優化效率，降低來自媒體發佈商的流量獲取成本，CPA毛利率上升。

公告及通告 - [內幕消息]

【書展停 訂閱禮品送不停】hket網上書展禮品總值高達$4,361。立即訂閱

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁