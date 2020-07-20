【盈喜盈警】瑞威資管料上半年純利跌至少68%　一文看清企業業績預告

本周陸續有多家企業公布盈利預測，本報網羅重要的上市公司盈喜盈警資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，以下為盈喜盈警消息：

【盈警】

瑞威資產管理 （01835） 上半年純利至少跌68%至8.1萬元人民幣，原因包括：1）集團對華僑城項目收取的常規管理費減少；2）預期會就貿易應收賬款確認虧損撥備，及3）疫情衝擊中國房地產市場，令集團的基金投資估值並無顯著增加。而隨著基金期限的延長，該等基金運營成本相應增加，導致按公平值計入損益的於聯營公司或合營企業的投資公平值下降。

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萬事昌國際 （00898） 上半年料轉盈為虧，除稅前虧損介乎1.85億元1.95億元，而去年同期錄得除稅前溢利約1.45億元。錄得虧損主要由於股權投資錄得未變現公平值虧損約2.39億元所致，而去年同期則錄得未變現公平值收益約7100萬元。

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東方網庫 （00430） 預期，上半年盈轉虧，料除稅前虧損約1.25億至1.35億元，去年上半年錄得除稅前溢利約3900萬元。集團解釋，預期虧損主要由於持有的股權投資錄得未變現公平值虧損約1.27億元，故對集團營運無重大影響。

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大自然家居 （02083） 預期，上半年盈轉虧，去年上半年錄得綜合純利約3493.2萬元人民幣，主要由於新型冠狀病毒疫情爆發，中國各省實施出行限制及社區隔離措施，導致工廠推遲春節後復產安排，直至3月才逐步回復正常，同時疫情亦對消費市場的衝擊。

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美麗華酒店 （00071） 預期，上半年收入及純利大幅減少，主要由於新型冠狀病毒於全球肆虐，令疲弱的經濟環境雪上加霜，全面打擊社會消費意欲，加上各國及香港採取之防疫措施，如限制旅遊出入境、隔離政策、減少社交接觸、限制餐 飲業營業時間及人數等，令集團之旅遊、酒店及餐飲業務收入急速下挫；同時集團收租業務的 現亦因租金下行及給予租客租金優惠而較去年同期遜色，因此，預期相關投資物業之估值亦有所下跌。

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五礦資源 （01208） 預期，截至6月底止半年度虧損擴大，錄得權益持有人應佔稅後淨虧損1.58億美元，去年同期則錄得淨虧損8100萬美元，主要因為受新冠肺炎疫情及Las Bambas社區堵路影響，商品價格及銷量同告下跌，令運營狀況轉差。

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【盈喜】

思摩爾國際 （06969） 預計，上半年經調整溢利12.9億元（人民幣，下同）至13.3億元，按年增長38.1% 至42.9% 。溢利及收益將按年下降約89.1%至94.0%。

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藥明康德 （02359） 表示，公司逐步從新冠肺炎疫情中恢復過來，並在第二季度實現強勁增長，季內淨利潤同比增長111.46%至14.1億元人民幣，基本每股收益同比增110%；公司預計上半年淨利潤同比增長62.5%至17.2億元人民幣，基本每股收益同比增63%。

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虎視傳媒 （01163） 預計，今年上半年經調整純利（剔除一次性上市開支的影響計算）按年增加不少於40%，主要受惠每次完成行動成本「CPA」定價模式計算之收益增加；及由於集團提高廣告優化效率，降低來自媒體發佈商的流量獲取成本，CPA毛利率上升。

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