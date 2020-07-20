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【港區國安法】日議員提予權查港人權事件 延港人在日免簽證逗留

環球政經 17:00 2020/07/20

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港區國安法再引發國際角力。多名日本國會跨黨派議員，據報將遊說首相安倍晉三政府，延長港人免簽證逗留，讓港人更容易獲批准在當地工作。

日本放送協會報道，日本跨黨派國會議員團體「對中政策相關議員聯盟」早前召開會議，討論北京在香港引入國安法律體系的事宜。在席議員包括前防衞大臣、自民黨中谷元、國民立憲民主黨山尾志櫻里等對華立場強硬議員。

相關閱讀：【港區國安法】美禁出口軍用設備到港　外交部：中國不是嚇大的

據報，這批議員計劃向安倍政府游說，延長港人免簽證居留日本，並讓港人更容易獲批准在日本工作。同時又會建議，通過立法賦予安倍政府或國會權力，調查可能曾在香港發生的人權事件。有分析指，此舉恐怕將為中日關係帶來不明朗因素，若安倍接納意見，恐為兩國關係投震撼彈。

現時外國亦有類似建議措施，如英國議員提出，對居英滿五年持BNO港人放寬簽證權，入境期限延長到5年。

 

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撰文 : 國際組

北京 香港 日本 安倍晉三 中日關係 港區國安法 簽證 人權

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