【螞蟻IPO】螞蟻集團年初估值達1.5萬億　阿里持股33%、其餘股東尚有...（第二版）

▲ 外電年初報道，螞蟻的估值高達2000億美元，意味螞蟻很大機會以超過萬億市值上市。

阿里巴巴 （09988） 不單為中資科網巨擘，旗下螞蟻集團（前稱螞蟻金服）亦為全球最大獨角獸。年初外電曾經報道，螞蟻金服以非公開方式發售股票，對公司估值高達2000億美元（約1.55萬億港元），意味螞蟻上市時估值，料將至少達萬億元。

螞蟻在2018年的融資中估值據報為1500億美元（約1.16萬億港元），若年初2000億美元估值屬實，意味未足兩年其估值再增加500億美元。

阿里持股33% 傳阿里、螞蟻員工持50%

螞蟻金服的股權架構也較為複雜，阿里巴巴去年9月宣布，在達成2014年簽訂的交易協議及完成條件後，阿里已完成入股螞蟻金服，獲33%的股份。

螞蟻集團官方未曾披露其股權結構，但根據內地媒體報道，截至2020年3月31日，君瀚和君澳持有螞蟻集團約50%股份，阿里持有33%股份，其他股東持有餘下股份。

君瀚所持有的螞蟻集團股份經濟利益屬於馬雲、謝世煌、阿里巴巴員工、螞蟻集團及其關聯方和參股公司員工，通過有限合夥權益或持有類似與螞蟻集團估值掛鉤的股份增值權的權益享有經濟利益。

阿里巴巴合夥人部分成員則通過持有君澳的有限合夥企業權益形式享有經濟利益。

（第二版新增螞蟻股權架構）

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