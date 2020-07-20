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永明金融調查：亞洲跨代家族企業或逐漸減少

即市財經 17:05 2020/07/20

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永明金融調查顯示，年輕一代企業擁有人傾向快速建立事業，然後將事業出售並退休

永明金融調查顯示，年輕一代企業擁有人傾向快速建立事業，然後將事業出售並退休，而非事業傳承予家族成員，意味著亞洲的跨代家族企業模式可能會逐漸減少。永明金融亞洲區總裁Léo Grépin認為，上述情況出現或因為年輕企業的創辦人未有家庭，又或他們的思維與上一代不同，更著重活在當下。

調查於去年12月進行，收集了印尼、香港、馬來西亞、菲律賓、新加坡和越南等六個市場共1,378個企業家的意見。調查將他們劃分為初創企業（0至5年），成長型企業（6至10年）和成熟企業（超過10年）。

家族企業通常依賴少數關鍵決策者經營公司。調查指出，98%受訪的香港企業家均表示如果他們或其公司要員喪失工作能力，將會對其業務造成嚴重影響。 根據調查，香港有76%的成熟企業家有購買個人醫療保險，82%有購買要員保險。相比之下，只有48%的初創企業和58%的成長型企業家有購買個人醫療保險；27%的初創企業和33%的成長型企業家有購買要員保險。

另外，香港大部分的初創企業（69%）和成長型企業（69%）的企業家預期由家族控制的企業數目將會減少，因為更多公司日後將由家族以外的專業管理人員管理。

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