  • 31°C
香港時間 : 2020720日 (一) 17:48
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】疫情帶動網上消費　全球智能手機線上出貨量增

科技 17:02 2020/07/20

分享：

Strategy Analytics近日發現，消費者透過在線零售渠道購買智能手機的次數增加，佔2020年全球智能手機總銷量的28％。

在新冠肺炎疫情期間，民眾被迫居家隔離，消費者也逐步改變他們的購物習慣和行為，全改到線上進行。市場調查機構Strategy Analytics近日發現，消費者透過在線零售渠道購買智能手機的次數增加，佔2020年全球智能手機總銷量的28％，佔總銷量的四分一。

>>>【疫情市況】疫情無礙電腦銷情　環球Q2出貨量增11.2%

>>>【疫市營銷】新冠肺炎大流行　智能技術發展契機？

Strategy Analytics研究報告指出，新冠肺炎對智能手機的分銷產生重大影響，疫情更改寫智能手機銷售規則。報吿提到，2020年全球智能手機總銷量中，28％是透過線上零售渠道購買，72%是透過線下購買；相比2019年僅有24％透過線上購買，上升4個百分點。

（Strategy Analytics資料圖片）

Strategy Analytics副總監Boris Metodiev提到，隨著全球智能手機銷售開始向線上轉移，線上零售商如的亞馬遜、京東等都成為贏家，蘋果的網上商店也同時會在市場中獲得強勁增長。Strategy Analytics無線智能手機戰略（WSS）服務總監隋倩（Linda Sui）則認為，在疫情下大量實體店的客流量驟減，對不少電話營運商帶來負面影響，而負責銷售智能手機的營運商在未來數年，也應重新計劃，或需重組或關閉線下零售商店。

>>>蘋果2019年App Store交易額　突破4萬億港元

責任編輯：曾曉汶

相關文章

【疫市營商】疫情下零售轉攻網上　電子支付公司看俏
2020/07/16
【疫市營商】疫情下零售轉攻網上　電子支付公司看俏
【疫市營商】人人搞網銷　電商如何突圍？
2020/05/21
【疫市營商】人人搞網銷　電商如何突圍？
全球智能手錶Q1出貨量年增20%　Apple Watch穩居龍頭
2020/05/08
全球智能手錶Q1出貨量年增20%　Apple Watch穩居龍頭
【疫市營商】電子支付消費購物增　意大利單月增逾8成
2020/04/28
【疫市營商】電子支付消費購物增　意大利單月增逾8成
零售 疫情 京東集團—SW（09618） 京東（美：JD） 肺炎 新冠肺炎 智能手機 新冠肺炎疫情

下一篇文章

任天堂今晚舉行發布會　料將公開新遊戲陣容
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【網絡安全】香港VPN開發商洩漏資料疑雲　涉2000萬用戶
【網絡安全】香港VPN開發商洩漏資料疑雲　涉2000萬用戶
【在家工作】疫情損害員工士氣　企業員工更想表達感受
【在家工作】疫情損害員工士氣　企業員工更想表達感受
旗艦手機影相效果大比拼　iPhone夜攝竟勝Galaxy？
旗艦手機影相效果大比拼　iPhone夜攝竟勝Galaxy？
【封殺華為】英國5G擬轉投日本供應商　取代華為技術
【封殺華為】英國5G擬轉投日本供應商　取代華為技術
蘋果將於iOS14新增多款Emoji表情　秋季正式推出
蘋果將於iOS14新增多款Emoji表情　秋季正式推出
【疫市營商】Lyft設防疫用品商店　司機炮轟：應免費提供
【疫市營商】Lyft設防疫用品商店　司機炮轟：應免費提供