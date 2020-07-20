【新冠肺炎】疫情帶動網上消費　全球智能手機線上出貨量增

▲ Strategy Analytics近日發現，消費者透過在線零售渠道購買智能手機的次數增加，佔2020年全球智能手機總銷量的28％。

在新冠肺炎疫情期間，民眾被迫居家隔離，消費者也逐步改變他們的購物習慣和行為，全改到線上進行。市場調查機構Strategy Analytics近日發現，消費者透過在線零售渠道購買智能手機的次數增加，佔2020年全球智能手機總銷量的28％，佔總銷量的四分一。

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Strategy Analytics研究報告指出，新冠肺炎對智能手機的分銷產生重大影響，疫情更改寫智能手機銷售規則。報吿提到，2020年全球智能手機總銷量中，28％是透過線上零售渠道購買，72%是透過線下購買；相比2019年僅有24％透過線上購買，上升4個百分點。

▲ （Strategy Analytics資料圖片）

Strategy Analytics副總監Boris Metodiev提到，隨著全球智能手機銷售開始向線上轉移，線上零售商如的亞馬遜、京東等都成為贏家，蘋果的網上商店也同時會在市場中獲得強勁增長。Strategy Analytics無線智能手機戰略（WSS）服務總監隋倩（Linda Sui）則認為，在疫情下大量實體店的客流量驟減，對不少電話營運商帶來負面影響，而負責銷售智能手機的營運商在未來數年，也應重新計劃，或需重組或關閉線下零售商店。

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責任編輯：曾曉汶