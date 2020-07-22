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【小老闆生意經@iM網欄】經營成本有限 網店吸引人氣小技巧

名人薈萃 07:27 2020/07/22

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本地新冠肺炎疫情有進一步惡化的跡象，旅遊業停擺，零售業更首當其衝，不少店舖不敵疫情打擊而面臨結業潮。話雖如此，「線上購物」或「網絡電商」則迎來發展機遇。人人因為疫情而足不出戶，反而轉至網上消費，看到HKTVmall上半年業績成功扭虧為盈，就知道網購市場有多大的商機；去不成旅遊，如果想購買外地牌子的護膚品、日用品、精品等產品，則可在網上找海外代購代勞，造就到疫情期間海外代購的需求急增。

零售業大轉型 開網店創造商機 

疫情期間消費者已經習慣了「線上購物」的新消費模式，不知不覺間，網購已成為了人們生活的一部分。雖然本地失業率持續攀升，令市民消費意欲下降，不過懂得轉型或拓展線上業務的零售企業則殺出一條「生」路，香港電視(01137)旗下的HKTVmall便是一個好例子。同時，證明了集團當年進軍本地網購市場的決定並沒有錯。

各行各業也好，總之經營業務最重要的一個法則就是：「不進，則退。」此理論應用在所有行業都一樣，懂得與時並進才是企業的生存之道。試想想，十多年前有沒有人會想到騰訊(00700)、阿里巴巴(09988)會這麼成功？企業懂得「不進，則退。」這個道理，在適當的時候拓展不同領域的業務、不斷進步，才會在行業內站得住陣腳，不會被市場輕易淘汰。

零售業正面臨大洗牌，經營網店似乎比經營實體店更划算。即使已經成立實體店，亦要開設網店，因為開拓線上線下的銷售渠道才是零售業發展的大趨勢。而網紅的崛起，亦帶出了直播賣貨的重要性，未來零售業亦會朝住這個方向走。除了經營網店，更要定期在專頁上發帖及做直播分享新產品，又或在直播期間作限時促銷的推廣，引起人們的購買慾。在Instagram、Facebook這些社交平台上發帖、做直播，是完全不需要額外付費，此舉有助提升商店的知名度及產品銷售的成功率，商家何樂而不為？

如何不花錢助網店建立人氣

小店成立初期，經營成本有限的情況下，不敢貿然花錢賣廣告作宣傳，因此，如上期文章所言，便在出Post、專頁簡介方面多下功夫，運用小技巧吸Like及Followers，且成效不俗。不過，在吸引到一班人來 Like 及Follow你的專頁之後，又要有什麼技巧去穩定客源？

除了剛才提到的直播可作促銷宣傳之外，其實在帖文發布、折扣優惠、客服及售後服務等方面都是留住客源的重要關鍵。帖文內容、圖片設計及發布時間都會直接影響到客戶的購買慾，如售賣的產品較年輕化，帖文標題要盡量吸睛，內容可能要偏向輕鬆、貼地一點；圖片上的顏色則要較鮮艷，這樣較易引起年輕人的關注；帖文的發布時間主要針對晚上的黃金時間，原因是年輕一代傾向晚上玩手機或瀏覽社交平台。然而，要留住客戶「心」，自然少不免有折扣優惠。例如買滿指定金額就有折扣回贈、送禮物，又或是建立VIP制度等等的銷售模式，都是吸引客人再次光顧的手段之一。由於是次文章篇幅有限，下期再跟大家分享客服及售後服務的重要性。

作者_Anna簡介

前IM記者，現投身金融行業。白天上班8小時，跟一般白領無異，工餘時間則經營網店，從事玩具精品代購生意。愛好旅遊，本身做代購是希望幫補旅費，沒想到誤打誤撞下賺上一桶金並當上小老闆，在寸金尺土的香港開設實體門店。

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撰文 : Anna、編輯：邊婕

欄名 : 小老闆生意經

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