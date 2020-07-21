【品質生活@iM網欄】不幸化作愛 辦一個客人不在場的派對

試咪：「Testing123……」

台、燈、聲預備好；Macaron雲石紋的汽球隨風舞動；色彩繽粉的花卉點綴全場。Event搞得多，今次是為一名因癌症撒手人寰的故友辦的生命派對，今次的客人在天堂看守著整個過程……

回想4個月前見面，飯局中瘦骨嶙峋的她想我為她離世後辦一個關於生命的派對，代替傳統殯儀館的追思形式，沒有眼淚，只有思念；沒有遺憾，只有反思；沒有黑白，只有彩色。以生命影響生命。我當然一口答應。我驚訝的是，她淡然鎮定的態度，傾談間，還會幽默地展現她的招牌笑容，全程沒有一絲哀傷的痕跡。我像平時工作一樣，記低客人的要求：想在陽光明媚的下午、一大片草地中舉行、映入眼簾的全是彩色，不含悲傷……

全靠她的信仰，個人的修行與信念配合，心裏包含著很多力量和愛，支撐到最後。她看透死亡，懂得生死兩相待，不貪戀在世的日子多少，因為豐盛的回憶和周遭朋友給她滿滿的愛，令她走到生命盡頭時仍然感到滿足。她當過旅遊記者，曾橫越名山大川，嚐過世上最奢侈；患病期間，因為當健康版編輯的緣故，獲得很多受訪醫生的意見及支持；又因信教洗禮的關係，亦得到教友的關愛，宗教上的依靠。我一面聽著，一面感動，也一面學習。

派對選址於清水灣三育書院，負責人原本跟我說教堂裝修，派對當日可能轉用學校禮堂，朋友是基督徒，選用禮堂氣氛環境都會大打折扣，委實有點失望，後來負責人見狀二話不說，特意把裝修日期押後，延至派對完畢才進行裝修工程，我們互不相識，三育書院負責人也不知道我朋友是誰，竟獲如此厚待，實在感激。

原來故友曾經協助負責花卉佈置的Tiffany Flowers老闆Tiffany Yiu出版書籍，我告知Tiffany我朋友的噩耗，Tiffany感到惋惜，但隨即豪爽地向我說：「朋友梗係一定幫！告知我想怎樣可以了！」Tiffany Flowers一向成為名人品牌青睞，但Tiffany都願意以友情價幫手，派對當日猛烈陽光下落手落腳親自佈置，她還告知我前一晚通宵無瞓，不是義氣是甚麼？

朋友是愛心爆棚的善心人，一早決定以素食招待在場親朋戚友，腦海中想起Happy Plantarian，它們的拿手好戲是將食物舖成藝術性的圖畫一般，視覺美覺皆滿足，可惜，疫情突然來襲，我們最終決定改用飯盒派發給現場出席者，Happy Plantarian一樣全力配合 ，飯盒選用環保的物料，一樣擺放得賞心悅目，盛載沙律醬料的小盒子是人見人愛的心心形狀，細節中顯心思。

派對當日，又是迎來一浪又一浪的美好，令我印象至深是教會教牧同工兼教育專家何羅乃萱的分享，動聽又有力量。總之，由派對籌備到完成都充滿祝福，反而我覺得朋友很幸運、很幸福。

朋友在世時間只有四十多年，對很多人來說是很可惜，但風和浪裝備了一個全新的她再出發，靈魂穫得更好的養份，她說自已無憾了！

在地的人，若能珍惜身邊的一切，將悲傷不幸化成更好的力量和愛，感染身邊的人，一切價值都會不一樣呢！

作者_比雅簡介： 當過十多年傳媒後轉職PR，範圍離不開美容、時裝、旅遊、親子以及吃喝玩樂。客戶包括昂坪360、港鐵商場、旅遊局、拍賣會等。已緍不等於變師奶，窮不等於放棄夢想，沮喪時也不要放棄自己，就是堅持要過高質生活。

更多品質生活@比雅的文章請按此

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！