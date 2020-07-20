【市民請留意】疫情升級銀行調整服務 恒生滙豐縮分行營業時間

本港疫情再升級，部分公務員實施在家工作，各政府部門只提供緊急及必須服務，多家企業也重啓在家工作，大銀行也亦調整服務時間。

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恒生銀行（00011）宣佈調整分行營業安排，該行由明天起 （7 月 21 日），慈雲山分行將暫時停止服務，全線分行及商務理財中心於星期㇐至五亦會提早關門，服務時間會更改為上午9時至下午4 時，而全線 分行星期六的服務時間為上午9時至中午12時，直至另行通知。

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恒生又指，該行鼓勵客戶使用其櫃位手機取票服務（eTicketing），客戶到分行前預先透過恒生個人流動理財服務應用程式，無需登入個人 e-Banking 便可在手機預先遙距取票，減省在分 行內等候服務的時間。恒生的櫃位手機取票服務在 7 月初已擴展至全線地面分行，應用程式會顯示取得的票號及當時正在服務的票號，客戶可實時得悉其「輪候位置」。若客戶登 記手提電話號碼，更能收取手機短訊，提示其輪候情況，讓他們可適時前往分行。客戶可透過銀行其他多元化的服務渠道，包括恒生 e-Banking、流動理財服務應用程式或電話理財服務熱線（個人客戶：2822 0228／商業客戶：2198 8000）滿足他們的理財需要。

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滙豐（00005）也宣布，由周一（20日）起調整全線分行營業時間，星期一至星期五將提早關門，營業時間將為上午9時至下午4時，星期六營業時間則維持上午9時至下午1時不變。匯豐旗下三部流動銀行亦會暫停服務，直至另行通知。同時，滙豐兩家分別位於觀塘及上水的中小企中心也將由7月21日（星期二）起暫停服務，直至另行通知。滙豐土瓜灣分行、機場卓越理財中心及國際銀行業務部，以及水泉澳邨日夜理財中心早前已宣布暫停營業。另外，多間自動櫃員機及理財易中心的服務時間有所調整，每逢星期五、六、日、公眾假期前夕及公眾假期，於晚上8時至翌日上午6時暫停服務。

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