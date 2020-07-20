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近半港人想移居海外　哪地最受歡迎？

股樓投資 17:28 2020/07/20

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中美關係進一步惡化，香港再成兩國磨心，加上疫情爆發第三波，在內憂外患夾擊下，香港經濟前景不明朗，部分人更有意移居海外，事實上，近期亦偶見業主賣樓移民，而且移民查詢明顯增多。房地產平台「squarefoot」調查發現，近半受訪者有意移居海外，原因有三：一是政治環境較好（佔59%）、二是海外生活方式較適合（佔48%）、三是生活成本較低（佔47%）。

談到理想移居地，台灣居首（佔34%）、澳洲緊隨其後（佔48%）、而近期焦點英國，位列第三（佔21%）。報告同時調查港人境外置業的意向，令人意想不到的是，泰國等東南亞國家，竟然三甲不入，排名第一為中國、澳洲及英國則緊隨其後。

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香港樓市方面，雖然經濟前景不明朗，但約四成受訪者預計，樓價於未來半年續升，料升幅有近一成，主因有三：一是住宅需求仍高（佔65%）、二是樓市長遠仍升（佔57%）、三是疫情緩和、經濟開始復甦（佔49%）。

值得留意的是，調查於今年6月18至29日期間進行，當時疫情的確緩和，惟目前疫情惡化，連日錄得多宗本地確診，故上述調查或未能反映最新市況。

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撰文 : 柳家平

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