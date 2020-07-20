【螞蟻IPO】支付寶母企螞蟻集團啟動A+H同步上市　傳籌775億元（不斷更新）

▲ 支付寶母企螞蟻集團宣佈，啟動A+H同步上市計劃。

全球最大獨角獸、阿里巴巴 （09988） 旗下、支付寶母公司螞蟻集團（前稱：螞蟻金服）周一（17日）宣佈，啟動在香港港交所和上海科創板同步發行上市（A+H）計劃。消息指，螞蟻集團計劃集資100億美元（約775億港元），並尋求至少2000億美元的IPO估值，若以阿里巴巴現時6630億美元市值計算，相當於近三分之一間阿里巴巴。

螞蟻集團已選擇中金、花旗、摩根大通、摩根士丹利負責螞蟻香港IPO業務。螞蟻集團指，上市可進一步支持服務業數碼化升級做大內需，加強全球合作助力全球可持續發展，以及支持公司加大技術研發和創新。

螞蟻集團是阿里巴巴數字經濟體重要成員

阿里巴巴集團發言人表示︰「螞蟻集團是阿里巴巴數字經濟體的重要成員，我們相信螞蟻的上市計劃將有利於其未來的增長，為其客戶、合作夥伴和股東創造價值。」

港交所 （00388） 行政總裁李小加表示，很高興螞蟻集團宣佈將在香港和上海上市的計劃，螞蟻集團選擇在香港交易所申請上市，再次肯定香港作為全球領先新股集資市場的地位，港交所將繼續敞開懷抱，歡迎全球創新和領先的公司來香港上市。

上交所則表示，歡迎螞蟻集團申報科創板，這展現了科創板作為中國科創企業「首選上市地」的市場吸引力和國際競爭力。

董事長：上市讓螞蟻更透明面對世界及公眾

螞蟻集團董事長井賢棟稱，科創板和香港聯交所推出了一系列改革和創新的舉措，為新經濟公司能更好地獲得資本市場支持包括國際資本支持創造了良好條件，很高興能有機會參與其中。

螞蟻集團是中國最大的移動支付平台支付寶的母公司，也是全球領先的金融科技開放平台，致力於以科技推動包括金融服務業在內的全球現代服務業的數碼化升級，攜手合作夥伴為消費者和小微企業提供普惠、綠色、可持續的服務，為世界帶來微小而美好的改變。

井賢棟續指，上市可讓螞蟻更透明地面對世界，面對公眾，可以凝聚更多志同道合的同路人，同時也將更好地跟全社會分享我們的成果和未來。未來會始終全力以赴，為客戶去創新，為社會去創造，為未來解決問題，做一家能活102年的好公司。

（第二版更新集資額及港交所回應，第三版新增上交所回應；第四版更新阿里巴巴回應）

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