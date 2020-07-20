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懷疑收受中國政治捐款 新西蘭執政工黨被查

環球政經 16:30 2020/07/20

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新西蘭將於九月舉行大選，有關中國滲透干預選舉成為大選議題。繼早前追查反對黨「國家黨」涉收中國背景捐款，新西蘭嚴重詐欺辦公室(SFO)近日就可疑「政治性捐款」，調查總理阿爾登所屬工黨。

SFO現時未有披露案件細節，但執政工黨透露早於2017年，透過新西蘭潮屬總會拍賣會募集六萬捐款。該黨表示有關拍賣會已經申報，按照規定無需披露總會名稱。

相關閱讀：五眼聯盟分裂？　新西蘭不排除用華為未來技術建設5G

指新西蘭潮汕總會創辦人兼主席張乙坤與中共關係密切。年輕時曾當解放軍，並曾於海南省政府工作，2000年移居新西蘭後從商，至2014年成立並出任新西蘭潮汕總會主席。近年亦有擔任國家工作，包括包括曾於2013至2016年擔任中國人民政治協商會議全國委員會海南省委員，並於2018年率領僑團代表訪問中國國務院。

有政治學家分析指，SFO這次行動為前所未有，代表他們認為國家制度存在「系統性問題」，可能有政黨以不當方式收取獻金。SFO亦正調查去年奧克蘭和基督城市長選舉中工黨的選舉資金來源。另有學者指，在五眼聯盟中，新西蘭的國力最弱。近年與中國關係愈為密切，恐會成聯盟弱點，被中國和俄羅斯滲透。

 

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撰文 : 國際組

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