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再上調免運費送貨門檻 港視網購轉盈惹憧憬

即市財經 16:38 2020/07/20

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香港電視 （01137） 再有利好消息，集團將每張訂單的免費送貨上門的門檻上調至800元，將有利提升每張訂單的均價，並可控制運輸成本。消息刺激港視股價今日曾升逾15%，直逼集團轉型網購以來高位。

港視早於月初時已發盈喜，指上半年錄得純利不少於9,000萬元，是集團於2015年推出電子電貿業務以來首度錄得盈利。加上集團近月的營運數據，都反映集團有望達收支平衡水平。

港視今日股價曾升逾15%，高見7.17元，直逼2月中的高位7.3元，一旦升穿這水平，即港視再創轉型網購以來高位。

 

 

購物滿800元 方免費送貨上門

2月時港視股價衝上高位，主要是疫情下市民搶購防疫用品及網購日常用品。其後港股於高位回落，不過月初的盈喜消息，以及今次免運費門檻再提升，令股價再逼高位。

事實上，於2月初時，在疫情高峰期，市民在港視網購平台搶購口罩等防疫情用品，令港視當月訂單急升，當時加港視已曾將免運費門檻上調100元。不足半年間，港視再加大免運費門檻至800元，除了反映運輸成本上升，亦顯示港視有能力加大每單金額後仍留住客戶，這將有望上調日後的每張單的平均金額，有利相對地降低運輸成本。

在營運上，隨着本港疫情於3月份的高峰期過後，港視受惠疫情而推高訂單的效應減弱。不過盡管訂單量有所回落，但仍高於去年同期。港視最新披露6月份的數字，當月的日均訂單量及日均總商品交易額分別為3萬張及1,440萬元，按年均升近倍。

 

 

疫情利好效應減弱 訂單仍按年倍增

早於3月份，港視行政總裁王維基曾表示，如集團日均訂單量達到2.5萬張以上，相信可在EBITDA層面達至收支平衡，而今年2至6月集團營運都高於這水平，令集團前景獲看好。

另方面，本港疫情反覆，或現新一輪疫情高峰，料再推高市民對網購的需求，當客戶習慣網購，料有利港視長遠發展。

港視經過5年經營後，業績有望虧轉盈，倘港視可以持續達收支平衡，即反映集團經營達規模經濟，有利集團的長遠發展。另一焦點科網股美團 （03690） ，於去年次季績轉盈後，股價便一直受追捧，並節節上升，屢創新高，港視有望成美團的翻版。

相關文章：港視轉型網購5年首錄盈利 有機成港版美團？

責任編輯：錢家鋒

疫情 香港股票 網購平台 香港電視（01137）

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