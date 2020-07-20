  • 31°C
香港時間 : 2020720日 (一) 17:47
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【影相大過天？呃Like唔要命？】 內地興起路軌擺拍  累火車急刹停

環球政經 17:11 2020/07/20

分享：

上周五（17日）廈門 3名大學生為了拍出「個性」風景，簡單來說就是「人冇我有的呃點讚／Like」相片，違規跑進鐵路貨場並站在路軌中央擺拍，所謂擺拍即是講究光線、模特兒及場景等的高質攝影。不過，當這3名大學生影完又影之際，先被巡警發現，後來一列將駛至的火車被迫要緊急剎停。3名大學生最後被拘，並判行政處罰。這不是個別案件，據當地民警表示，近年有不少人偷偷走進貨運火車站或者路軌拍攝。按鐵路安全條例，阻礙交通會被罰款，但個人罰款原來只是500至2000元人民幣，阻嚇力並不高。

全國其他地方的路軌也發生類似事件。今年1月，廣東梅州站有家長就帶着年幼子女在路軌上擺拍，最後被拘，家長要進行被批評教育。6月時四川瀘州有新人為了拍一張喻意「不出軟」的結婚照，在路軌上擺拍，結果令一列剛啟動火車急停。7月時廣東省興寧巿三名年輕人在路軌邊擺拍火車呼嘯而過的一瞬，無視駛至的火車警笛，站貼路軌拍照，終被火車使至掀起風力拉跌，差點被捲入車底。

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

 

撰文 : 高富健

上一篇文章

【青姐話】國策左右大局 點到你唔服

下一篇文章

【美國疫情】佛州連續5日新增逾萬宗確診　醫院ICU病床短缺
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【樓市心理戰】業主腳軟減價　夫婦大膽還價成功購葵涌廣場慳左36萬
【樓市心理戰】業主腳軟減價　夫婦大膽還價成功購葵涌廣場慳左36萬
香港樓價難大跌？　仲量聯行曾煥平：唔好咁諗
香港樓價難大跌？　仲量聯行曾煥平：唔好咁諗
【財務自由】雞蛋理論悟入市時機　學習「德國股神」投資智慧
【財務自由】雞蛋理論悟入市時機　學習「德國股神」投資智慧
【筍盤推介】 樓齡9年屋苑擁大會所 呎價唔使9千蚊
【筍盤推介】 樓齡9年屋苑擁大會所 呎價唔使9千蚊
【移民英國】持BNO家長最關注問題：子女如何享免費教育? 5大關鍵你要知
【移民英國】持BNO家長最關注問題：子女如何享免費教育? 5大關鍵你要知
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋