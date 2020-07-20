【影相大過天？呃Like唔要命？】 內地興起路軌擺拍  累火車急刹停

上周五（17日）廈門 3名大學生為了拍出「個性」風景，簡單來說就是「人冇我有的呃點讚／Like」相片，違規跑進鐵路貨場並站在路軌中央擺拍，所謂擺拍即是講究光線、模特兒及場景等的高質攝影。不過，當這3名大學生影完又影之際，先被巡警發現，後來一列將駛至的火車被迫要緊急剎停。3名大學生最後被拘，並判行政處罰。這不是個別案件，據當地民警表示，近年有不少人偷偷走進貨運火車站或者路軌拍攝。按鐵路安全條例，阻礙交通會被罰款，但個人罰款原來只是500至2000元人民幣，阻嚇力並不高。

全國其他地方的路軌也發生類似事件。今年1月，廣東梅州站有家長就帶着年幼子女在路軌上擺拍，最後被拘，家長要進行被批評教育。6月時四川瀘州有新人為了拍一張喻意「不出軟」的結婚照，在路軌上擺拍，結果令一列剛啟動火車急停。7月時廣東省興寧巿三名年輕人在路軌邊擺拍火車呼嘯而過的一瞬，無視駛至的火車警笛，站貼路軌拍照，終被火車使至掀起風力拉跌，差點被捲入車底。

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