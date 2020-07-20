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【環保減塑】中國再推「限塑令」　明年1月1日禁即棄膠袋飲管

環球政經 16:28 2020/07/20

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近日國家發改委、生態環境部等9個部門聯合印發《關於扎實推進塑料污染治理工作的通知》，為進一步減塑部署。由明年1月1日起，直轄市、省會城市、計劃單列市城市建成區的商場、超市等，以及餐飲外賣服務和各類展會，禁止使用不可分解的即棄膠袋，但不包括基於衛生以及食品安全理由，而用於預先包裝好的包裝袋和垃圾袋。

其他文章：德國也「走塑」　2021年將禁售即棄餐具及飲管

其他文章：【疫後重啟】內地開放跨省遊　呢3隻旅遊股可留意

另外，由明年起，全國餐飲業將禁止使用塑膠飲管，牛奶、包裝飲品附帶的飲管除外。塑膠棉花棒、塑膠餐具、添加了微塑膠粒的化妝品及牙齒清潔用品，亦會於明年起在全國禁止生產及銷售。某些特定地區，如景區景點的餐飲服務，亦將被禁止使用不能分解的即棄餐具。

相關禁令早於2008年6月曾經發佈，當時禁止超市、商場等零售市場提供免費膠袋予顧客，惟當時賣家及生產商處處違規，法例並未被嚴格執行，「限塑令」只是空有其名。

當局認為國民應該自備購物袋，而餐飲行業應用可重複使用餐具，或是使用木匙等可分解物料製成的餐具，商店則應使用可再用環保袋或紙袋去替代，減少塑膠的消耗。

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撰文 : 梁翠麗

零售 外賣 餐飲 中華人民共和國國家發展和改革委員會 超市 中國 污染

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