【環保減塑】中國再推「限塑令」　明年1月1日禁即棄膠袋飲管

近日國家發改委、生態環境部等9個部門聯合印發《關於扎實推進塑料污染治理工作的通知》，為進一步減塑部署。由明年1月1日起，直轄市、省會城市、計劃單列市城市建成區的商場、超市等，以及餐飲外賣服務和各類展會，禁止使用不可分解的即棄膠袋，但不包括基於衛生以及食品安全理由，而用於預先包裝好的包裝袋和垃圾袋。

其他文章：德國也「走塑」 2021年將禁售即棄餐具及飲管

其他文章：【疫後重啟】內地開放跨省遊 呢3隻旅遊股可留意

另外，由明年起，全國餐飲業將禁止使用塑膠飲管，牛奶、包裝飲品附帶的飲管除外。塑膠棉花棒、塑膠餐具、添加了微塑膠粒的化妝品及牙齒清潔用品，亦會於明年起在全國禁止生產及銷售。某些特定地區，如景區景點的餐飲服務，亦將被禁止使用不能分解的即棄餐具。

相關禁令早於2008年6月曾經發佈，當時禁止超市、商場等零售市場提供免費膠袋予顧客，惟當時賣家及生產商處處違規，法例並未被嚴格執行，「限塑令」只是空有其名。

當局認為國民應該自備購物袋，而餐飲行業應用可重複使用餐具，或是使用木匙等可分解物料製成的餐具，商店則應使用可再用環保袋或紙袋去替代，減少塑膠的消耗。

緊貼更多理財資訊請按此。

iMoney全新網上專欄的內容請按此。

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！