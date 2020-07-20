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【港股追蹤】比亞迪是車股定科技股？　晉身「紅底股」指日可待

股樓投資 17:14 2020/07/20

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電動車Tesla成為全球汽車股王，市值超越千億美元，新能源車成大趨勢，而內地最近亦推出《新能源車下鄉》政策，比亞迪（01211）新車「漢」搭戴電池刀片及華為5G，成為資金追捧對象，股價早前創新高回氣後，今日又再發力回升，且看日後能否如花旗所言晉身為「紅底股」。

Tesla能成為車股之王，不單純是因為她是一輛電動車，更多投資者視她為科技股，才給予高於傳統汽車股的估值。比亞迪近年在汽車電池開發上取得突破發展，尤其刀片電池更成為最新武器。

相關文章：【股神飲得杯落】比亞迪股價創新高　巴菲特持股12年勁賺185億

早前已有報道指，鑑於市場反應遠超預期，集團計劃擴大重慶弗迪刀片電池生產線，從目前年產能6GWh擴充至今年年底的13GWh以上。刀片電池是為純電動乘用車研發，由於電池較傳統方形電池更加呈現「扁平」和「長條」形狀，故稱為刀片電池。

而最新一款新能源車「漢」，上周正式發布，是首款搭載刀片電池的車款，更利用了華為5G技術，被比亞迪創辦人王傳福形容為「十年磨一劍」。「漢」售價介乎22.98萬至27.95萬元人民幣，與Tesla入門級Model3內地售價29.18萬至41.98萬元人民幣，具備很大競爭優勢。

相關文章：【趣話財經】Tesla市值拋離傳統汽車巨頭　市場熱捧電動車要追比亞迪？

花旗近日報告指出，比亞迪可受惠其新能源電池業務，在刀片電池大受歡迎下，估計明年可取得包括美國、中國及歐洲市場份額約4.5%，料至2025年可提升至7%。重申「買入」評級，並把目標價由92.2元升至109.2元。

比亞迪股價今日顯示造好，收報77.45元，升12.2%。股價上周曾升至90元創歷史新高，之後輾轉回落，但跌至20天平均綫（現約69.2元）後找到支持，今日再度回升，有力挑戰前高位90元，若能突破，則100元不是夢。    

撰文 : 李兆明

香港股票 比亞迪股份（01211） Tesla 汽車 5G

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