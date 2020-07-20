【疫情大爆發】標普：疫情反覆　全球別無他選只能加碼救市

▲ 標準普爾認為，疫情下全球經濟低迷，加碼救市是必需的。

全球各國為應對疫情，上半年不惜大灑金錢救經濟。國際評級機構標準普爾亞太區首席經濟師Shaun Roache接受CNBC訪問時表示，不少政府在疫情大流行之初，已經公布大型財政支援措施，部分國家如美國在財政方面甚至已有疲態，但基於疫情加快環球經濟步入衰退，各國政府別無他選下，相信會繼續擴大對商業及家庭的支援。

Roache稱，現時看到有部分政府官員考慮縮減部分救市措施的規模，或措施到期後不再延續，但基於全球經濟低迷下，突然停止救市相當危險，因此希望可以看到這些財政方面的救市措施可以延續至明年，特別是當局需要採取封關等措施，以壓抑病毒擴散時。

今年全球經濟料收縮3.8%

「額外的財政援助，將會令各國政府的資產負債表進一步惡化，但為免更壞情況出現，加碼支援是必須的。」Roache認為，疫情對全球帶來重大破壞，經濟不會回到疫情前水平。

標普本月初下調今年全球經濟增長預測，由原本預期收縮2.4%，調低至收縮3.8%。標普預期，2021至2023年全球經濟增長會反彈至平均4%，但仍低於2019年水平。

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