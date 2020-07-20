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【定期存款】滙豐中銀齊減港元定存息 邊間發鈔行現時最高息？

即市財經 16:39 2020/07/20

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滙豐今天全線減短中長息，繼中銀香港於上周六減息以來第2間發鈔行出手。

食息族又須注意，兩大發鈔行齊減港元定存息，更把1厘息下架；專家以龍頭銀行最近齊齊劈息，料中小行再跟隨降息快車。滙豐今天（7月20日）全線削低短中長息，當中3個月港元定存息下調0.25厘、至0.75厘；半年期則削0.15厘，新息率跟3個月看齊；一年期亦調低0.1厘，新報0.7厘。至於中銀香港 （02388） ，已率先於上周六（18日）下調3個月及半年港元定存息，其中3個月削減0.2厘，至僅得0.8厘；半年則微降0.05厘至0.75厘，跟一年長息看齊。

而大行最近更頻頻減息，如龍頭滙豐剛於本月初（6日）才全綫砍短中長息，中銀更打從6月17日至今已7度劈息。

經新一輪降息浪，單以比併3間發鈔行，目前中銀因沒向一年存息開刀，以0.75厘頓變長息榜中最高；跑贏滙豐的0.7厘，以及渣打的0.65厘；半年期方面，3間大行罕有劃一報0.75厘；論及3個月年息，中銀及渣打齊以0.8厘，險勝滙豐的0.75厘。

港元一個月拆息7連跌，今天低見0.27厘；業界料大小行再隨拆息趨跌而不斷降低存息。

那邊廂，中銀卻另闢戰線，搶攻針對政府向市民派錢一萬元，新客戶斥10萬元，存3個月定存享4.3厘，但須附帶條件才賺息逾千元。原本稱冠大半年的工銀亞洲4.2厘，因而滑落至季軍。

政府的現金派發計劃於6月21日開始接受登記，各大小銀行爆搶客戰，計及所有定存，高息王落在信銀國際，這中資行新推名為 「全民一萬、 通通有賞」的特別優惠，由6月28日至8月31日，現有客戶透過網上理財，又或inMotion動感銀行，成功登記「轉數快」，並綁定信銀國際戶口為轉數快預設戶口，同時利用上述動感銀行，敍造最多1萬元，3個月定存可享高達10厘息。這優惠同樣適用於新客戶，萬元客期內賺盡亦只是250元。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪

欄名 : 存款收息

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