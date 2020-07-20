▲ 內險投資鬆綁國壽急漲8%，中資券商股齊漲。

內地監管機構周末表示，將提高中資保險公司投資於股權資產上限，大中型內險公司投資權益類資產比例上限，由原來的30%上升到35%。另外，《中國證券報》報道稱，中國證監會相關部門發布通知，鼓勵券商、基金併購重組。中資保險股及中資券商股今日抽升。

國壽02628） A股升一成漲停，而H股則升8.2%，最新報19.5元，為今日升幅最大藍籌；新華保險 （01336） 升1成，最新報33.9元；平保 （02318） 升2%，最新報86.25元；中國太保 （02601） 最新報23.95元，升3.9%；中國太平 （00966） 升4.8%，最新報14.78元。

另外，中資券商股亦造好，中信証券 （06030） 漲6.4%；中金 （03908） 升7.8%；招商證券 （06099） 升6.1%；中信建投 （06066） 升6.6%；中國銀河 （06881） 升4.9%；光大證券 （06178） 升3.7%。

A股三大股指重拾升市，滬指今日（20日）收升逾3%，重返3300點關口。

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