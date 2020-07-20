▲ 渣打斥資3億元在廣州天河區設大灣區中心。

渣打銀行（02888）斥資3.1億元在廣州天河區設立渣打大灣區中心，預計可於今季起陸續投入營運，預計2023年底中心的員工人數達1,600人以上。

渣打大灣區中心選址廣州環貿中心，是集團在大灣區發展的重要戰略項目，將用作支援區內個人及企業銀行業務營運，推動創新金融方案開發及應用，並加強渣打在大灣區內的跨境銀行服務。

渣打集團行政總裁溫拓思表示，大灣區是世界上富有活力和具競爭力的一流灣區和世界級城市群，對銀行服務的需求正大幅增加，因此渣打已將大灣區發展提升至重點策略領域，並利用擁有的人才、科技及對客戶深厚的認識，推出創新的產品和服務支持大灣區的發展。

渣打大中華及北亞地區行政總裁兼集團零售銀行及財富管理業務行政總裁洪丕正指，早前當局發布的《關於金融支持粵港澳大灣區建設的意見》及跨境理財通的框架內容，加強區內金融市場互聯互通及開放創新，深化內地與港澳金融合作，令集團對大灣區的金融及經濟前景充滿信心。

洪丕正續指，隨著大灣區相關政策進一步落實，廣東省各城市與港澳以至全球各地的人流、物流及資金流將持續加強，形成區域國際金融樞紐及金融生態圈。是次投資，正好顯示渣打看好大灣區經濟持續增長及發展。

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