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【歐盟救市】歐盟商萬億復蘇基金今晚結束　法財長：未來數小時決定歐洲命運（第二版）

即市財經 16:31 2020/07/20

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歐盟領袖連續三日商議復蘇基金，料香港時間周一晚結束，德國總理默克爾對達成協議未言樂觀。

新冠肺炎疫情全球大流行，歐盟領袖上周末起舉行會議，商議疫後復蘇基金的規模及規則，並較原訂商議兩日，加開第三日會議，並料於歐洲中部時間周一下午4時（香港時間周一下午10時）休會。德國總理默克爾坦言，各國可能在休會前仍未達成共識，形容達成共識如「不可能任務」。

法國財長勒梅爾（Bruno Le Maire）香港時間周一表示，目前仍然有可能、且有必要達成歐盟刺激方案，並呼籲四個持反對意見的國家要超越自身利益，以歐洲共同利益為重，又指未來幾個小時在布魯塞爾將會決定21世紀歐洲的未來。

外電指，歐盟會議方案之一是設立規模達1.8萬億歐元（約15.97萬億港元）的長期復蘇基金，當中7500億歐元由歐盟執行委員會從資本市場集資，促歐洲各國加強合作。

默克爾稱，各方釋出很多善意，但各有立場，會盡力協商，但會期內仍可能徒勞無功。

歐央行總裁拉加德（Christine Lagarde）就指，寧願有更有「雄心（ambitious）」的方案，也不要「匆忙（hurried）」的方案，被視為她表態不太緊張歐盟領袖未能即時在會議達成共識。

歐央行6月初議息會議結束後宣布，量寬規模擴大6000億歐元，令買債總規模達1.35萬億歐元。

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