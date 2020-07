特朗普訪問連番死撐 疫情、大選均不認衰

美國疫情持續嚴峻之際,美國大選在即,美國總統特朗普面對的挑戰重重。特朗普日前接受美媒訪問時,被指不論在美國疫情上抑或美國大選的回應上,都作多番「死撐」及「卸膊」。

霍士新聞周日播出上周五(17日)錄製的訪問,特朗普有多項言論都引起各界關注。

誤指美國死亡率低

霍士新聞台主持引用約翰霍普金斯大學的疫情數據,指出美國的新冠肺炎患者死亡率屬全球第七。

不過,特朗普則認為有關統計數據屬誤導,強調美國是「全球其中一個死亡率低的國家」(one of the lowest mortality rates in the world)。

拒認拜登支持度大幅領先

美國廣播公司(ABC)與《華盛頓郵報》周日(19日)公布民調,拜登(Joe Biden)支持度領先幅度擴大,由3月的2個百分點,增至5月的10個百分點。

特朗普表示:

「我沒有輸,因為那是假的民調。」

再指確診增因檢測增

美國確診人數近期持續飆升,特朗普再次表示,認為此與檢測數目上升有關。特朗普又指,美國的檢測數量遠高於其他國家,故此確診人數亦較高。

不過,此言論早已被多位專家駁斥並不完全正確。

再卸責華府專家

被問及與華府傳染病專家福西(Anthony Fauci)關係時,特朗普指,他們上周六曾交談,但他認為福西「危言聳聽」,又指對方過往曾犯過數個錯誤。

