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一文看懂特朗普「死撐的藝術」

環球社會熱點 17:03 2020/07/20

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美國疫情持續嚴峻之際，美國大選在即，美國總統特朗普面對的挑戰重重。特朗普日前接受美媒訪問時，被指不論在美國疫情上抑或美國大選的回應上，都作多番「死撐」及「卸膊」。

住酒店隔離高危 澳洲墨爾本所在維州近全數病例或關事

美國亞利桑那州醫生聯署延遲開學 籲相信科學

霍士新聞周日播出上周五（17日）錄製的訪問，特朗普有多項言論都引起各界關注。

  • 誤指美國死亡率低

霍士新聞台主持引用約翰霍普金斯大學的疫情數據，指出美國的新冠肺炎患者死亡率屬全球第七。

不過，特朗普則認為有關統計數據屬誤導，強調美國是「全球其中一個死亡率低的國家」（one of the lowest mortality rates in the world）。

【美國疫情】佛州連續5日過萬確診 特朗普稱「餘燼」

  • 拒認拜登支持度大幅領先

美國廣播公司（ABC）與《華盛頓郵報》周日（19日）公布民調，拜登（Joe Biden）支持度領先幅度擴大，由3月的2個百分點，增至5月的10個百分點。

特朗普表示：

「我沒有輸，因為那是假的民調。」

【美國大選】拜登支持度大幅領先 特朗普拒承認民調

  • 再指確診增因檢測增

美國確診人數近期持續飆升，特朗普再次表示，認為此與檢測數目上升有關。特朗普又指，美國的檢測數量遠高於其他國家，故此確診人數亦較高。

不過，此言論早已被多位專家駁斥並不完全正確。

駐日美軍拒公布確診數字 日媒：威脅日本民眾健康

英女王孫女疫情下出嫁 父親安德魯王子陷醜聞不現身

  • 再卸責華府專家

被問及與華府傳染病專家福西（Anthony Fauci）關係時，特朗普指，他們上周六曾交談，但他認為福西「危言聳聽」，又指對方過往曾犯過數個錯誤。

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責任編輯：楊心悅

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