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任天堂今晚舉行發布會　料將公開新遊戲陣容

科技 16:15 2020/07/20

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任天堂（Nintendo）今（20日）午在Twitter發表帖文，透露將在香港時間今晚10點，舉行歷時10分鐘的發布會「Nintendo Direct Mini: Partner Showcase 2020.7」。

新冠肺炎期間，相信不少人都會選擇留在家中抗疫，家居活動不外煲劇、玩遊戲機等。而在早前紅遍半邊天的任天堂（Nintendo）今（20日）午在Twitter發表帖文，透露將在香港時間今晚10點，舉行歷時10分鐘的發布會「Nintendo Direct Mini: Partner Showcase 2020.7」，料將會帶來多個與三方廠商合作的遊戲介紹。

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任天堂於官方Twitter宣布，是次的Nintendo Direct mini將會以任天堂的合作夥伴所開發或發行的遊戲陣容為主，播出總長約10分鐘的預錄短片。據外媒The Verge預計，有望在此次活動上出現的遊戲包括：由Retro開發的《銀河戰士4》（Metroid Prime 4）、TGA的《魔兵驚天錄3》（Bayonetta 3）、《薩爾達傳說：曠野之息2》、《真‧女神轉生5》（Shin Megami Tensei V）、《英雄不再3》（No More Heroes 3）、《Hollow Knight: Silksong》、《BRAVELY DEFAULT II》等。

而受到新冠肺炎疫情影響，任天堂遊戲機Switch的銷量不斷暴增，早前日本遊戲總合情報媒體Famitsu指，Switch於7月6至12日在日本市場的銷售量為 9.687萬部，較早一週暴增逾八成，更連續第12個星期稱霸日本遊戲機市場。未知今晚發布會完結後，Switch的銷量又會否繼續暴增呢？

>>>任天堂推免費Switch跳繩遊戲　開放至9月30日

責任編輯：曾曉汶

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