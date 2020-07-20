英國中止與香港引渡協議 恐淪為政治工具

自《港區國安法》風波以來，多國與中國關係越趨緊張，有些國家更對本港或中國進行制裁。英國傳媒最新報道，英國外相藍韜文（Dominic Raab）在下議院宣佈中止與香港之間的引渡協議，原因為擔憂港區國安法後實施後，引渡條例會成為北京對海外異見人士的政治工具。

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相關細節將於今日內公佈。此外，藍韜文在訪問中指中國嚴重侵犯維吾爾人人權，他表示：「我們都希望同中國的關係良好，但看到這些行為，我們不能視若無睹。」他表示除引渡條例外，英國還會採取一系列制裁措施。

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中方對制裁表示不滿，駐英外交大使劉曉明於同日在BBC的訪問中表示，中止引渡條約或制裁中國是完全錯誤（Totally worng），劉曉明指：「如果英國政府再採取任何制裁措施，中國肯定會做出回應。 」

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