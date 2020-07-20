【新冠肺炎】否認美國疫情惡化 特朗普自稱「口罩信徒」

美國新冠肺炎疫情持續，特朗普接受《霍士新聞》訪問時表示，確診人數增加並非疫情變得嚴重，只是因為有更多人接受了病毒測試。他又自稱是口罩信徒，但是否強制民眾戴口罩，則交由各州長自行決定。

美國累計超過373萬人確診新型肺炎，超過14萬人死亡，過去一個月內至少9次打破單日最高確診紀錄。美國總統特朗普表示數據有誤導成份，並引用白宮獲得數據指，美國是全球死亡率最低的其中一個國家，並非坊間調查所指死亡率全球排第七的說法。

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他續住，美國現時有更多人接受新冠肺炎測試，才令確診人數急升，並非疫情變得嚴重。

對於是否需要強制全民戴口罩，特朗普回應自稱是口罩信徒，認為戴口罩是件好事，但由於有部分州長不同意，決定權將交由各州長自行決定。

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美國疾病控制與預防中心主任雷德菲爾德日前呼籲民眾在公眾場所要戴上口罩，並指若每個人都合作，疫情有機會在四至六週得到控制。

特朗普反駁，每個人有自己決定戴口罩的自由，不相信所有人戴口罩就能令疫情消失的說法。

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