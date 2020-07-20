郭明錤：2020年新款iPad Air規格升級　售價較上一代低

▲ 有分析師預計，蘋果將會提升2020年新款iPad Air的產品規格，價格亦會較上一代便宜。

早前消息指，蘋果（Apple）會於今年下半年推出新款iPad Air。有分析師預計，2020年新款的iPad Air產品規格將會提升，價格亦會較上一代便宜。

最近，天風國際證券分析師郭明錤表示，新款iPad Air將設有10.8寸屏幕，預計蘋果會採用iPhone SE手機銷售策略，將會提升iPad Air的產品效能，同時更降低售價，以吸納更多用戶購買。

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據消息指出，新一代iPad Air預計採用超窄邊框設計，甚至加入 Face ID 等功能。另外，消息指，該款產品會放棄Lightning改用Type-C接口。目前 iPad Air 搭載A12 Bionic 晶片，而新款 iPad Air將使用最新的A13晶片。有市場分析認為，目前蘋果在平板電腦市場中佔主導位置，推出更平價的電腦產品，相信能吸引消費者，進一步提升市場競爭力。

報道指，去年推出的iPad Air 64 GB版售價為500美元起（約3,876港元）。而10.2 吋的iPad則採用A10晶片，目前售價為330美元（約2,558港元）。預計新款iPad Air售價將介乎與兩者之間。

責任編輯：李寶如