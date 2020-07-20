【A股布局】無視利好政策　A股大漲外資卻續流出

國內A股大反攻，上證指數升逾3%，收報3314點，滬深300指數漲3%，報4680元。然而，來自滬深股通的北向資金卻錄得淨流出，未能延續上周五的情況，意味外資對A股仍持審慎態度？

A股造好，全日升幅主要由中資金融股帶動，中國人壽（滬：601628）漲停板，中信證券（滬：600030）漲7.1%。無他，銀保監會早前公布《關於優化保險公司權益類資產配置監管有關事項的通知》，放寬險資在權益類投資監管比例上限。

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但值得注意是，代表傳統舊經濟股的上證指數表現突出，反觀深圳創業板指數相對失色，全日只升1.3%，報2697點。

由北向資金或可看出端倪，原來滬深股通在周一錄得超過50億元人民幣的淨流出，其中滬股通本有20多億元人民幣流入，卻給深股通流出80多億元人民幣，完全抵銷掉。

事實上，深股通交易的股份，主要乃新興行業、所謂具有成長特質的股份，如醫療器械、電動車及手機零件等，也是今年來升勢最猛的板塊。

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根據上周數字，電池龍頭寧德時代（深：300750）便有4日錄得淨流出，一周累計流出12億元人民幣，蘋果Airpods代工商歌爾股份（深：002241）同期流出1,344萬元人民幣。

寧德時代今年累計升幅達93%，歌爾亦有64%的升幅，難怪有資金想鎖定利潤。