  • 31°C
香港時間 : 2020720日 (一) 16:16
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【A股布局】無視利好政策　A股大漲外資卻續流出

股樓投資 15:59 2020/07/20

分享：

國內A股大反攻，上證指數升逾3%，收報3314點，滬深300指數漲3%，報4680元。然而，來自滬深股通的北向資金卻錄得淨流出，未能延續上周五的情況，意味外資對A股仍持審慎態度？

A股造好，全日升幅主要由中資金融股帶動，中國人壽（滬：601628）漲停板，中信證券（滬：600030）漲7.1%。無他，銀保監會早前公布《關於優化保險公司權益類資產配置監管有關事項的通知》，放寬險資在權益類投資監管比例上限。

其他文章：【港股追蹤】內險投資鬆綁A股又轉牛　國壽等中資金融股可留意

但值得注意是，代表傳統舊經濟股的上證指數表現突出，反觀深圳創業板指數相對失色，全日只升1.3%，報2697點。

由北向資金或可看出端倪，原來滬深股通在周一錄得超過50億元人民幣的淨流出，其中滬股通本有20多億元人民幣流入，卻給深股通流出80多億元人民幣，完全抵銷掉。

事實上，深股通交易的股份，主要乃新興行業、所謂具有成長特質的股份，如醫療器械、電動車及手機零件等，也是今年來升勢最猛的板塊。

其他文章：【A股布局】為「健康牛」續命？　專家：A股應延長交易時間

根據上周數字，電池龍頭寧德時代（深：300750）便有4日錄得淨流出，一周累計流出12億元人民幣，蘋果Airpods代工商歌爾股份（深：002241）同期流出1,344萬元人民幣。

寧德時代今年累計升幅達93%，歌爾亦有64%的升幅，難怪有資金想鎖定利潤。

撰文 : 高式古

歌爾股份（深：002241） 寧德時代（深：300750） 中信證券（滬：600030） 中國人壽（滬：601628） 深股通 滬股通 外資 滬深300指數 中國銀行保險監督管理委員會 A股

上一篇文章

【台灣有樂@iM網欄】放空慶生之旅　台東熱氣球嘉年華（一）

下一篇文章

英國中止與香港引渡協議 恐淪為政治工具
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【筍盤推介】 樓齡9年屋苑擁大會所 呎價唔使9千蚊
【筍盤推介】 樓齡9年屋苑擁大會所 呎價唔使9千蚊
香港樓價難大跌？　仲量聯行曾煥平：唔好咁諗
香港樓價難大跌？　仲量聯行曾煥平：唔好咁諗
【樓市心理戰】業主腳軟減價　夫婦大膽還價成功購葵涌廣場慳左36萬
【樓市心理戰】業主腳軟減價　夫婦大膽還價成功購葵涌廣場慳左36萬
【財務自由】雞蛋理論悟入市時機　學習「德國股神」投資智慧
【財務自由】雞蛋理論悟入市時機　學習「德國股神」投資智慧
【移民英國】持BNO家長最關注問題：子女如何享免費教育? 5大關鍵你要知
【移民英國】持BNO家長最關注問題：子女如何享免費教育? 5大關鍵你要知
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋