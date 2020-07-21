【輪•流轉@iM網欄】影響窩輪價格5大因素 輪商熱線FAQ (二)

上次提及接聽窩輪牛熊證熱線時，最常遇到的投資者疑問是：「點解正股郁，輪價唔郁嘅? 」最常見的情況是投資者於計算窩輪價格升跌時，只考慮相關資產價格變動這一個主要因素，而其實影響窩輪價格的因素尚有其他5個。

上篇傳送門在此： 【輪•流轉@iM網欄】正股郁輪價唔郁？ 輪商熱綫FAQ (一)

今次再分享一下，其餘常見的情況。

現時不少投資者都運用免費報價app查看窩輪牛熊證現價，不過，此類平台通常只能看到現價(又稱按盤價)，並沒有提供買盤與沽盤之價格及盤量顯示，容易令投資者在觀察及評估輪證價格時，產生誤解。

目前上市衍生權證產品數以千計，故不是所有權證每天都有成交。大家或許會發現，部分輪證一日可能只有幾宗成交，而成交價嚴重偏離現價。如果就咁講，大家很可能會聽到一頭冒水，舉個例加以說明會更易理解。

假設一隻於該交易時刻內未有成交的輪證，即市開價可能出現以下三個情況：

即市時刻 上日收市價 買盤價 沽盤價 現價 1 $0.158 $0.160 $0.162 $0.160 2 $0.158 $0.153 $0.157 $0.157 3 $0.158 $0.157 $0.164 $0.158

時刻1：買盤價高於上日收市價，交易系統會取買盤價為「現價」；

時刻2：如果沽盤價低於上日收市價，交易系統則會取沽盤價為「現價」；

時刻3：如果上述兩者皆不適用，系統就會直接採用上日收市價為「現價」。

如果單純參考輪證的現價，或許會認為該證的價格沒有太大變化，不過，若細心觀察及跟進其買盤價及沽盤價，當中其實有升有跌，最明顯的例子是由時段1到3，現價由 $0.16跌至 $0.158，但其實沽盤價由 $0.162 上升至 $0.164。

再者，現價亦不能反映買盤價及賣盤價的價差，而價差直接影響投資者上車落車的成本。例如在時段1，買賣差價為$0.002，等如輪證價格約1%，而於時段3，買賣差價擴闊至 $0.007，則等如輪價超過4%。得出的結論是，齋睇窩輪牛熊證的現價及升跌幅，著實有機會產生誤解！

另一個可能出現的情況特別常見於短期價外證，報價系統顯示其現價為$0.01，但這未必反映其真實價值。根據香港交易系統規則，可顯示的證券及衍生工具最低買賣價為$0.01，如果其價格低於$0.01，發行人不能夠擺買賣盤，如報價系統顯示其價值為$0.01，有可能是其早前的最後成交價，又或是市場上有人於$0.01掛盤。故我們還是建議投資者買賣輪證，最好是透過報價機，查看輪證有沒有發行商的報價，以得到最準確的資訊。

最後，如果投資者遇到輪證上的疑問，可以唔駛估估下，打去發行商的熱線電話，最快最直接得到答案。

不過，咁我咪又再多啲嘢做囉！？

重要風險通知

本結構性產品並無抵押品。

結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。

閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議 。

作者_葉文炘簡介： 現為瑞萬通博上市產品銷售部董事，從事窩輪牛熊證銷售工作十年。作為發行商，學懂的是要與時並進。投資市場不同主題輪流轉動，除了一般的窩輪牛熊證投資者教育、財經資訊外，亦分享日常生活、興趣等等，希望做到輪證以外，一樣精彩。

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