住酒店隔離高危 澳洲墨爾本所在維州近全數病例或關事

新冠肺炎疫情大爆發，港府周六（25日）起要求高風險地區的旅客，抵港後要自費入住指定酒店隔離14日，酒店檢疫措施也再次受到關注。澳洲墨爾本所屬州份維多利亞州近期再爆發疫情，該州調查疫情時指近期幾乎全數病例，都可能與酒店隔離群組有關。

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維州也要求所有由外地返國的民眾，在酒店中隔離檢疫14日。但當地政府安排私營保安公司監管，不但允許同家庭的檢疫人士來往彼此房間，更有警衛與檢疫人士發生性行為。

維州政府對此展開調查，周一（20日）舉行聆訊，由退休法官科特（Jennifer Coate）負責監督調查，並由高級顧問尼爾（Tony Neal）協助。

尼爾指出，維州首席衛生官發表評論，指該州最近數周幾乎全數病例，都可能與酒店隔離群組有關。尼爾表示會傳召政府各部門、酒店營運商、負責監督檢疫的私營保安公司出席作證，以了解各方在酒店檢疫的決策及執行是否失當，從而導致社區再爆發疫情。

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自調查開始以來，維州州長安德魯斯（Daniel Andrews）一直以調查正進行為由，拒絕回答媒體有關酒店檢疫的問題。

維多利亞州為澳洲人口第二多州份，再增275人確診，累計增至5,456宗病例，其中2,913宗為活躍病例（未痊愈病例）。

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責任編輯：何穎兒

▲ 澳洲墨爾本所在地維多利亞州近期再爆發疫情，近期幾乎全數病例或與酒店隔離群組有關。