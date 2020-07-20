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雀巢擬出售中國瓶裝水業務　進一步縮減中國業務範圍

即市財經 14:56 2020/07/20

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雀巢中國的水業務包括兩部分，其一是本地化生產的水品牌，另一部分是國際品牌。

雀巢集團繼續調整中國業務，繼出售銀鷺食品股權後，已開始為中國市場水業務的未來探索最佳方案，包括潛在出售的可能。

今年6月，雀巢董事會批准水業務的全新戰略方向，將更加聚焦於具標誌性的國際品牌及知名度高的礦泉水品牌，並投資包括功能水在內的差異化健康用水產品。

雀巢中國水業務市佔率偏低

雀巢中國的水業務包括兩部分，其一是本地化生產的水品牌，包括雀巢優活、雲南山泉等，另一部分是國際品牌如Perrier等。據英敏等數據顯示，2018年中國瓶裝水市場中，前6位分別是農夫山泉、華潤、景田、康師傅 （00322） 、可口可樂及娃哈哈，雀巢中國水業務的市場佔有率相對偏低。

早前彭博早前報道，雀巢正在篩選銀鷺食品的潛在收購者，包括華潤啤酒 （00291） 、康師傅及牛奶公司，私募基金方源資本、Affinity Equity Partners中信產業投資基金管理也獲邀參與競投

曾考慮出售美國大眾市場瓶裝水業務

雀巢已要求競標者在8月底前提交具約束力的競標，市場估計銀鷺食品價值至少4億美元。銀鷺主要生產各種飲品，並一直為雀巢中國市場加工生產即飲咖啡飲料

自Mark Schneider於2017年出任雀巢行政總裁以來，一直重組雀巢業務，上月曾考慮出售美國大眾市場瓶裝水業務，包括Pure Life、Polland Spring及Deer等品牌。

相關文章：雀巢對中國市場失望 擬78億元售徐福記及銀鷺股權

 

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