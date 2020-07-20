【港股追蹤】疫情受惠股　月內累升逾50%

港股今日雖然只是一日悶市，全日在25000點附近爭持，不過悶市都有強股。近日本港出現第三波疫情影響，本地網購股香港電視（01137）業務反而被市場憧憬受惠，股價節節上升，今日再升超過10%，高見7.17元，接近2月份高位，月內已累升超過50%。

集團月初發出盈喜，指預期截止今年6月底止6個月，將錄得股東應佔盈利不少於9,000億元，是公司至2015年推出電商業務後，首次扭虧為盈，去年同期虧損達1.55億元。扭虧原因主要受惠銷售表現上升，加上業務量增長，令總毛利率及混合佣金率上升，以及配送成本佔已完成訂單總商品交易額的百分比下降。

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公司上周公布，6月份訂單總商品交易額達4.31億元，按年增加91.6%，平均每日訂單數量2.98萬，按年大增98.7%。集團上周更公布，由於訂單急增，已調整單一訂單免運費安排，普通會員及VIP會員送貨免連費金額一律上調至800元。

股價2月份升至7.3元的歷史新高後，最多曾回吐近50%，之後在4元至5元附近整固，今次回氣再上，再次升至上市高位附近，但升勢有點脫離基本面，盈喜的消息在月初的升勢大致反映，雖然第三波疫情出現，惟未必能令已急增的生意額再大幅提升，現價高追風險大增，投資者要留意。

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