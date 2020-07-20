爛尾樓無水無電　內地買家點解照住？

每日勞勞碌碌，辛苦儲錢買樓，只求有個安樂窩，但可悲的是，最終買了爛尾盤，畢生積蓄瞬間化為烏有。雲南有爛尾樓苦主，多年來追討無門，但由於已向銀行借錢，故每月仍要供樓。雪上加霜的是，今年疫情肆虐，部分買家失業，再無錢租屋，最後無奈入住這缺水缺電的爛尾樓，每日就像露營，最諷刺的是，這爛尾盤叫做「別樣幸福城」。

「別樣幸福城」位於雲南昆明，2013年開始動工，原定2015年5月完工，惟發展商資金鏈斷裂，最終爛尾，一直丟空。及至近日，竟約有30戶業主入伙，皆因他們陷入財困，無錢租樓。

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有業主表示，為了買入這樓盤，不惜賣掉原居，更向銀行貸款，無奈最終好夢成空。另有業主說，原在職旅行社工作，但疫情肆虐，與丈夫先後失業，已經無錢租屋，但又要每月向銀行還款，供這層爛尾樓，由於不想露宿街頭，只好入伙，她坦言：「我沒錢嘛，總比在外面待，風吹雨打好。」

▲ 有業主在單位架起帳篷睡覺；有業主在外取水梳洗煮食；更有業主在空地種菜。（網上圖片）

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