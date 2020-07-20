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【疫轉全球】全線郵局暫停服務一周　各大出版商搞網上書展「攬炒」

環球政經 15:46 2020/07/20

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新冠肺炎疫情肆瘧下，原定於上周三(15日)舉行的書展突然於周一宣佈取消，一眾書商、出版社紛紛轉向做網上書展，原本反應不俗，到近日接受大量訂單後又遇波瀾，昨日（19日）政府宣佈停止公務員非必要服務，郵政服務受阻，有書商擔心郵遞服務受阻，除了要和客人交代，亦擔心隨時被「棄單」。

有書商準備好貨品及寄貨時，不料疫情持續嚴峻，現在連寄貨都有困難。（受訪者提供）

「2020香港書展關注組」發言人陶培康表示，政府郵政服務郵費是最為便宜，故不少書商都會採用政府郵政服務，自上周一（13日）收到取消書展的消息後，幾乎全行都用數天時間籌辦「網上書展」，到上周四、五開始在網上接受全球訂單，上周六準備好貨品及寄貨時，不料疫情持續嚴峻，現在連寄貨都有困難。

「本書都係幾十蚊」

周日（19日）下午政府宣佈停止公務員非必要服務，其中香港郵政亦宣布，全線郵局暫停服務一星期，期間只會提供兩次派信及隔天郵筒收信服務。陶培康指：「有啲本來已經同客人講好咗幾時寄到，依家要同客人交代，睇吓係加郵費轉私人公司定係點，但如果用街外公司郵費都至少20、30元郵費，本身我哋本書都係幾十蚊，對書商利潤一定大受影響，條數如果要書商自已食返，損失更加係不堪設想！」

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順豐派遞暫不受影響

出版社亮光文化在社交網站上表示上周五（17日）上午已寄出第一批訂書，而由上周五至今只訂購一本書的讀者，因郵寄服務暫停，需要等到7月27日郵政局重開，才可以安排寄出訂書。至於訂購兩本或以上的，訂書會經順豐送出，暫時不受影響。

 

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撰文 : 黎海怡

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