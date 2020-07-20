【美團股價】美團上半年騎手達295萬人 半數月收入4000人幣以上

▲ 美團點評上半年騎手總數達295萬人，其中「90後」佔據半壁江山，成為騎手主力。

內地最大外賣平台美團點評 （03690） 發佈《2020上半年騎手就業報告》，上半年通過美團獲得收入的騎手總數達295萬人，按年增長16.4%，整體就業呈現「V型」復甦態勢，儘管受疫情影響，近5成騎手每月可獲4000元人民幣以上收入。

美團表示，疫情影響下，兼職做騎手成為就業新趨勢，近四成騎手有其他職業，其中不乏律師、舞蹈演員、導演、企業中層管理者、金融從業者、軟件工程師等群體。

年齡結構方面，「90後」騎手佔據半壁江山，成為騎手主力，其中大專及以上學歷騎手佔比達24.7%（包括網絡大學等成人繼續教育學歷）。美團稱，以騎手為代表的新就業形態為大學生提供社會實踐和過渡性就業機會，幫助他們更快融入社會。

美團續指，疫情期間跨省勞動力流動受制約，騎手「就地就近」就業比重明顯上升，上半年平台58%騎手實現本省就業，其中河南、山西、江西、黑龍江、廣西、安徽、甘肅7個省份的本省就業比例最高，均超過90%。

美團今日在科網龍頭中獨跌，曾跌3.7%，至午後2時26分，報187元，跌2.1%，成交31億元。

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