  • 30°C
香港時間 : 2020720日 (一) 20:11
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【科技抗疫】美YouTuber研理髮機械人　在家也可享受剪髮服務

科技 19:20 2020/07/20

分享：

美國YouTuber Shane近日在自家頻道「Stuff Made Here」發表影片，講述自己研發一部理髮機械人，並逐步拆解機械人的研發過程。

本港新冠肺炎爆發第三波疫情，本地個案急速上升，病毒無處不在，市民連到髮型屋理髮都顯得相當憂慮。美國一名YouTube近日就發布短片，講述自己研發一部理髮機械人，並逐步拆解機械人的研發過程，以及教導機械人如何用一把鋒利的剪刀剪髮。

>>>【科技抗疫】Facebook推新闢謠專區　消除民眾對新冠肺炎誤解

>>>【科技抗疫】麻省理工研UVC機械人　自動為食物銀行消毒

美國YouTuber Shane近日在自家頻道「Stuff Made Here」發表影片，哀嘆自己在新冠肺炎疫情期間無法外出理髮，所以他決定自行研發一部機械人，為自己剪髮。值得一提的是，Shane的機械人所用的並非修剪器或其他安全的工具，而是確實的一把鋒利剪刀。

他利用機械學習，透過軟件教導機械人應如何測量位置及剪髮方式。他笑言，研發早期的測試結果並不理想，幸好當初是使用戴著假髮的人體模型頭作測試，否則他現時已被機械人攻擊得遍體鱗傷。他一再強調，市民若想自行製作機械人，應利用人體模型頭先進行多次實測，如果一來就用自己頭髮進行測試，後果或不堪設想。

>>>【科技抗疫】口罩防偽技術　助消費者辨真假

責任編輯：曾曉汶

相關文章

【科技抗疫】Google Maps新增防疫提示功能　助保持社交距離
2020/06/09
【科技抗疫】Google Maps新增防疫提示功能　助保持社交距離
【科技抗疫】商湯科技推出智能測溫消毒通道
2020/06/08
【科技抗疫】商湯科技推出智能測溫消毒通道
【科技抗疫】美國無人機空投醫療物資　助減少身體接觸
2020/06/01
【科技抗疫】美國無人機空投醫療物資　助減少身體接觸
【科技抗疫】疫情加快企業善用科技　軟件主導未來？
2020/05/12
【科技抗疫】疫情加快企業善用科技　軟件主導未來？
疫情 美國 YouTuber YouTube 新冠肺炎 肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【每日焦點】全球智能手機綫上出貨量增　新款iPad Air售價或更低

下一篇文章

【在家學習】Google推綫上課程　家中免費學習寫Android程式
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

蘋果將於iOS14新增多款Emoji表情　秋季正式推出
蘋果將於iOS14新增多款Emoji表情　秋季正式推出
【網絡安全】香港VPN開發商洩漏資料疑雲　涉2000萬用戶
【網絡安全】香港VPN開發商洩漏資料疑雲　涉2000萬用戶
【封殺華為】英國5G擬轉投日本供應商　取代華為技術
【封殺華為】英國5G擬轉投日本供應商　取代華為技術
【虛擬銀行】WeLab夥MasterCard　宣布推出無卡號Debit Card
【虛擬銀行】WeLab夥MasterCard　宣布推出無卡號Debit Card
【在家工作】疫情損害員工士氣　企業員工更想表達感受
【在家工作】疫情損害員工士氣　企業員工更想表達感受
郭明錤：2020年新款iPad Air規格升級　售價較上一代低
郭明錤：2020年新款iPad Air規格升級　售價較上一代低