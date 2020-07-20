【科技抗疫】美YouTuber研理髮機械人　在家也可享受剪髮服務

▲ 美國YouTuber Shane近日在自家頻道「Stuff Made Here」發表影片，講述自己研發一部理髮機械人，並逐步拆解機械人的研發過程。

本港新冠肺炎爆發第三波疫情，本地個案急速上升，病毒無處不在，市民連到髮型屋理髮都顯得相當憂慮。美國一名YouTube近日就發布短片，講述自己研發一部理髮機械人，並逐步拆解機械人的研發過程，以及教導機械人如何用一把鋒利的剪刀剪髮。

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美國YouTuber Shane近日在自家頻道「Stuff Made Here」發表影片，哀嘆自己在新冠肺炎疫情期間無法外出理髮，所以他決定自行研發一部機械人，為自己剪髮。值得一提的是，Shane的機械人所用的並非修剪器或其他安全的工具，而是確實的一把鋒利剪刀。

他利用機械學習，透過軟件教導機械人應如何測量位置及剪髮方式。他笑言，研發早期的測試結果並不理想，幸好當初是使用戴著假髮的人體模型頭作測試，否則他現時已被機械人攻擊得遍體鱗傷。他一再強調，市民若想自行製作機械人，應利用人體模型頭先進行多次實測，如果一來就用自己頭髮進行測試，後果或不堪設想。

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責任編輯：曾曉汶