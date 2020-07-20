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【美國大選分析】民調史無前例大落後 特朗普捉錯用神（訂戶專享）

環球政治 14:32 2020/07/20

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新冠肺炎疫情在美國持續反彈，總統特朗普再遭打擊，最新民調顯示，他的支持度進一步落後民主黨對手拜登，差距拉闊至15個百分點。特朗普形勢極度嚴峻，究其原因是他做法捉錯用神，反而白白幫了拜登一把。

...

撰文 : 凌絕頂

欄名 : 國金札記＋

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