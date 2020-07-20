【美國大選分析】民調史無前例大落後 特朗普捉錯用神（訂戶專享） 環球政治 14:32 2020/07/20 分享： 新冠肺炎疫情在美國持續反彈，總統特朗普再遭打擊，最新民調顯示，他的支持度進一步落後民主黨對手拜登，差距拉闊至15個百分點。特朗普形勢極度嚴峻，究其原因是他做法捉錯用神，反而白白幫了拜登一把。 ... 撰文 : 凌絕頂 欄名 : 國金札記＋ 相關文章 【歐盟峰會分析】默克爾開庫 全因中美靠不住（訂戶專享） 今日 【歐盟峰會分析】默克爾開庫 全因中美靠不住（訂戶專享） 【中美角力分析】打香港牌未盡力 特朗普心裡猶豫（訂戶專享） 2020/07/15 【中美角力分析】打香港牌未盡力 特朗普心裡猶豫（訂戶專享） 【美國大選分析】殺手鐧不見影 何解特朗普損不了拜登（訂戶專享） 今日 【美國大選分析】殺手鐧不見影 何解特朗普損不了拜登（訂戶專享） 【美國疫情分析】教育部長政治應聲蟲 學生安危無人理（訂戶專享） 2020/07/14 【美國疫情分析】教育部長政治應聲蟲 學生安危無人理（訂戶專享） 【美國大選分析】特朗普公開戴口罩 兩個覺悟釜底抽薪（訂戶專享） 2020/07/13 【美國大選分析】特朗普公開戴口罩 兩個覺悟釜底抽薪（訂戶專享） 最新專欄文章 更多 【歐盟峰會分析】默克爾開庫 全因中美靠不住（訂戶專享） 今日 【歐盟峰會分析】默克爾開庫 全因中美靠不住（訂戶專享） 【美國大選分析】殺手鐧不見影 何解特朗普損不了拜登（訂戶專享） 今日 【美國大選分析】殺手鐧不見影 何解特朗普損不了拜登（訂戶專享） 【中美角力分析】打香港牌未盡力 特朗普心裡猶豫（訂戶專享） 2020/07/15 【中美角力分析】打香港牌未盡力 特朗普心裡猶豫（訂戶專享） 【中美角力分析】TikTok縱割席香港 難保美國市場（訂戶專享） 2020/07/14 【中美角力分析】TikTok縱割席香港 難保美國市場（訂戶專享） 【美國疫情分析】教育部長政治應聲蟲 學生安危無人理（訂戶專享） 2020/07/14 【美國疫情分析】教育部長政治應聲蟲 學生安危無人理（訂戶專享） 特朗普 拜登 選舉 總統大選 政治 美國共和黨 美國民主黨 美國 新冠肺炎疫情 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入