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【新股IPO】稻草熊遞表主板上市 愛奇藝持股19.57% 劉詩詩持股14.8%

金融經濟 14:20 2020/07/20

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稻草熊影業遞表，擬主板上市。

由內地影星吳奇隆創辦的影視公司稻草熊影業向港交所遞表，擬主板上市。根據初步招股書披露，愛奇藝（美：IQ）為公司主要客戶之一，且持有公司19.57%股權。另外，吳奇隆妻子劉詩詩持有14.8%股權、演員趙麗穎持股0.79%。招商證券及中信建投為聯席保薦人。

吳奇隆、劉詩詩及趙麗穎三大明星加持的稻草熊為內地劇集製片商及發行商，覆蓋電視劇、網劇的投資、開發、製作及發行。按去年首輪電播放電視劇數量計算，在內地市場份額佔6%，為中國所有聚集製片商及發行商中排名第4；若以劇集收入，市場份額佔1.7%，排名第6。

稻草熊製作的主要作品有《蜀山戰紀之劍俠傳奇》、《不可能完成的任務》、《繁星四月》、《蜀山戰紀2踏火行歌》、《國寶奇旅》、《兩世歡》、《局中人》。

截至今年3月底止，首3個月錄得純利4289萬元（人民幣，下同），收入為3.3億元。2017年至 2019年期間，純利分別為6057萬元、1051萬元、5050萬元。期間收入分別為5.4億元、6.8億元、3.3億元。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

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香港股票 演員 經濟 吳奇隆 劉詩詩 IPO 愛奇藝（美：IQ）

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