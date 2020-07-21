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【港區國安法】瑞銀CEO：不會在任何政治爭議上靠邊站　滙豐等多家銀行傳擴大對客戶的政治審查（第三版）

即市財經 21:44 2020/07/21

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滙豐等多家擁有財富管理部門的銀行，擬加強對客戶在政治方面的審查。

路透社引述6名消息人士報道，滙豐 （00005） 、瑞信、瑞銀、瑞士寶盛等多家擁有環球財富管理部門的銀行，正在擴大其審核範圍，了解旗下客戶是否有支持社會運動，以免受《港區國安法》牽連。

瑞銀：不一定會對政府要求採取行動

瑞銀行政總裁Sergio Ermotti表示，瑞銀不會因應香港實施《港區國安法》而調整商業策略，該行也不會在任何政治爭議上靠邊站（pick sides），即使是在中國、香港或美國之間出現爭議。

他稱，瑞銀對客戶採取的任何行動，都會遵守任何必要的規定及反洗錢規則。「我們不想評論媒體對集團的猜測，但我們非常專注於為亞洲所有客戶提供服務。」

Ermotti指，對於政府制裁，瑞銀可能或不一定必須針對政府或監管機構的要求而採取行動。

雖然中港關係趨於緊張，但他不預期客戶活動會大幅減少，更重要是集團上季的亞洲業務有強勁增長。「過去數周，瑞銀沒有看到客戶活動有任何重大影響，但集團會密切關注客戶的情況。」

或導致政治人物禁用銀行服務

滙豐拒絕評論，但電郵聲明指集團已制定了一套嚴格政策及流程，並在全球適用。瑞信及瑞士寶盛拒評。

報道指，滙豐等銀行會根據客戶的財富及金融交易來源，審核其政治及政府方面的聯繫，或會導致有關政治人物未來使用銀行服務時更加困難，甚至有可能被禁止使用銀行服務。

審查恐追溯至2014年

由於《港區國安法》禁止異見者發表分裂國家、顛覆國家、恐怖主義、與外國勢力勾結等言論，因此上述財富管理部門的審查範圍涵蓋客戶及其同事在公開場合、媒體及社交媒體上發表的言論，而有關審查亦適用於預期美國實施制裁後的所有中港官員。

報道又引述消息指，一家管理超過2000億美元資產的全球財富管理公司的銀行家代表指，香港於2014年出現雨傘運動，因此對客戶的審查都會追溯至2014年，以判斷其政治立場。

消息稱，部分財富管理公司擔心，若旗下客戶面臨《港區國安法》指控，將會影響銀行的聲譽及監管構成風險。

另外，早前美國簽署《香港自治法案》，可能涉及制裁香港政界人物。有本地傳媒報道，銀行公會正向業界收集問題，包括就制裁引伸各種潛在可能的查詢、操作疑慮，以至《香港自治法案》與港版國安法會否有法理衝突等，稍後會將問題呈交金管局及有關當局尋求意見。銀行公會回應查詢時則表示：「銀行公會不時就不同議題，與監管機構進行溝通及反饋意見。」

（第三版加入瑞銀回應；第二版更新本地傳媒報道及銀公回應）

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