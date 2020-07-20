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【港區國安法】滙豐等多家銀行擴大對客戶的政治審查　審核期追溯至2014年

金融經濟 13:55 2020/07/20

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滙豐等多家擁有財富管理部門的銀行，擬加強對客戶在政治方面的審查。

路透社引述6名消息人士報道，滙豐 （00005） 、瑞信、瑞銀、瑞士寶盛等多家擁有環球財富管理部門的銀行，正在擴大其審核範圍，了解旗下客戶是否有支持社會運動，以免受《港區國安法》牽連。

滙豐拒絕評論，但電郵聲明指集團已制定了一套嚴格政策及流程，並在全球適用。瑞信、瑞銀及瑞士寶盛拒評。

或導致政治人物禁用銀行服務

報道指，滙豐等銀行會根據客戶的財富及金融交易來源，審核其政治及政府方面的聯繫，或會導致有關政治人物未來使用銀行服務時更加困難，甚至有可能被禁止使用銀行服務。

審查恐追溯至2014年

由於《港區國安法》禁止異見者發表分裂國家、顛覆國家、恐怖主義、與外國勢力勾結等言論，因此上述財富管理部門的審查範圍涵蓋客戶及其同事在公開場合、媒體及社交媒體上發表的言論，而有關審查亦適用於預期美國實施制裁後的所有中港官員。

報道又引述消息指，一家管理超過2000億美元資產的全球財富管理公司的銀行家代表指，香港於2014年出現雨傘運動，因此對客戶的審查都會追溯至2014年，以判斷其政治立場。

消息稱，部分財富管理公司擔心，若旗下客戶面臨《港區國安法》指控，將會影響銀行的聲譽及監管構成風險。

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