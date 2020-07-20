【小米手機】小米10 Lite韓國正式上市　以平價攻5G手機市場

▲ 最近有外媒報道，Mi 10 Lite 5G正式於韓國上市，以平價5G手機攻入當地市場，冀與三星（Samsung）及LG競爭

早於今年6月份，小米推出史上最平價的Mi 10 Lite 5G手機。最近有外媒報道，Mi 10 Lite 5G最近正式於韓國上市，以平價5G手機進入當地市場，冀與三星（Samsung）及LG競爭。

小米發言人指，Mi 10 Lite 5G採用的手機硬件及軟件規格，幾乎與LG Velvet 5G手機相同，目前LG Velvet 5G售價約為900,000韓幣（約5,912港元），小米Mi 10 Lite 5G僅售451,000韓元（約2,962港元），手機售價低出接近50%。他預計，手機對韓國消費者而言將具有極大吸引力，現時正通過綫上途徑銷售，包括11th Street，Naver Smart Store，Coupang以及SK Telecom等韓國購物網站。

擬進入手機市場 LG稱不憂競爭

韓國手機市場一向由三星及LG作為主導，是次小米首度在韓國銷售5G手機，目的是借助高性價比的產品優勢，藉此打入當地市場。

對此，LG表示並不擔心，考慮到小米在韓國缺乏足夠及完善的售後服務，難以在短期内迅速普及。有報道指出，小米在韓國僅有32間手機售後服務的店舖，雖然目前正與電訊公司SK Network合作，但仍未能將服務覆蓋至整個國家。

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責任編輯：李寶如