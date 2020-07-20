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【疫市求生】晚市堂食禁令延長食肆生意受重擊 外賣店成「疫市奇葩」頻租舖開業

股樓投資 13:53 2020/07/20

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疫情愈來愈嚴峻，最近港人已明顯減少外出，留家抗疫，零售業早已陷入超級寒冬時期，新限聚令下政府禁晚市堂食， 傳統食肆生意受重創，不過市場上也有 「疫市奇葩」， 隨著近月舖位租金回落，於逆市下租舖開業的外賣店明顯增加。

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美聯旺舖董事盧展豪表示，食肆禁晚市堂食，相信對飲食業的打擊頗大，雖然傳統食肆或可「變陣」爭取外賣生意，但部分食肆的主要收入始終來自晚市堂食，外賣生意只屬輔助性質，佔整體生意不多，所以外賣生意幫助不大，而且由於現時預計不少傳統食肆將同時爭取晚市外賣生意，有機會令業界面對更大競爭。同時，食肆推出更高折扣優惠，最終相信只會令外賣收入減少，也難以補償「禁堂食」後的損失。由於食肆需要支付食材、水電、人工等開支，部分商戶計算過預計收入及成本後，或選擇暫停營業，他預計傳統食肆或損失約6至7成晚市生意。

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不過疫情下外賣店卻乘勢而起，隨著近月舖租回落，市場出現不少外賣店開店的個案，成為「疫市奇葩」。 盧展豪表示，外賣店一般所需的面積較小，租金及人手成本較低，入場門檻較低之餘也較易營運。綜合美聯工商舖資料研究部、美聯旺舖及市場資訊，熱狗外賣店以月租1.92萬元於新蒲崗開分店，較前租金減少約16%，而一間漢堡外賣店於旺角開設分店。另外，銅鑼灣怡和街2至6號英光大廈地下3號舖，近月由唐記包點於承租，月租28萬元，較前租客許留山於2013年高峰時的80萬元月租回落65%。

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撰文 : 陳詠妍

限聚令 疫情 外賣 商舖

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