Mastercard夥WeLab Bank推無卡號Debit Card 餐飲超市雜貨簽帳佔8成

▲ Mastercard宣佈與WeLab Bank合作，推出無卡號WeLab Debit Card。

Mastercard與虛擬銀行WeLab Bank（匯立銀行）合作推出無卡號扣帳卡（WeLab Debit Card），客戶成功開立WeLab Bank戶口之後，可立即在手機程式內以虛擬銀行卡的形式使用WeLab Debit Card在網上購物，之後亦會獲發實體卡。

除了Mastercard和WeLab Bank的標誌外，WeLab Debit Card的卡面只有晶片和持卡人姓名，卡號、安全驗證碼（CVC2）以及到期日一律不會印在實體卡上，將儲存在WeLab Bank的手機程式上。用戶線下購物只需拍卡，線上購物則需在WeLab Bank 的手機程式內複製帳戶號碼，即能下單。

WeLab Bank表示，據過去幾個月試業期間錄得的交易紀錄，超過51%的實體卡簽帳是屬於餐飲消費，其次是超市雜貨（31%）。而近月在大眾保持社交距離而普遍減少外出的情況下，網上消費交易以餐飲及娛樂佔最大比例，分別為31%及13%。

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