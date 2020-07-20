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【港區國安法】憂影響用戶安全　數間VPN公司關閉香港伺服器

環球政經 18:09 2020/07/20

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《港區國安法》實施後，多間科企宣布，暫全面停止處理港府索取用戶資料的要求；有數間VPN公司憂國安法生效後會影響用戶安全，而關閉香港伺服器。

VPN主要功能便是大眾普遍所稱的「翻牆」，突破某地區的網路封鎖或瀏覽被禁制的網站，但同時VPN也具備「隱身」功能，保護用戶的網絡足跡。

其他文章：【網絡私隱】保護個人資料　推薦三大熱門VPN

據《CNBC》報道，以美國為基地的VPN公司IPVanish日前在博客文章指出，公司將會關閉香港伺服器及終止在港營運，以保障「香港用家安全」。「新的法例（《港區國安法》）令原本作為網絡自由堡壘的香港 ，受到與中國一樣的互聯網限制，隨立法改變，很不幸地我們需視香港與中國一體。」

除了IPVanish外，Private Internet Access、總部位於加拿大多倫多的TunnelBear都宣布，受《港區國安法》實施影響，將關閉香港的伺服器。

不過，也有VPN公司繼續維持香港伺服器。ProtonVPN表示，雖然對《港區國安法》的實施感到憤怒，但公司相信可以確保用戶安全，又指不會記錄用戶活動，不會在其任何服務器上存儲個人身份信息。但ProtonVPN補充指，不建議用戶通過香港服務器「處理敏感內容或通信」。

另一間VPN 公司SurfShark回應指，將不會關閉香港的伺服器，又指如港府要求記錄用戶活動，將立即關閉香港的VPN服務器。

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