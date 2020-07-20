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【新股IPO】美團投資理想汽車擬月底赴美上市　料短期市值超620億

金融經濟 13:22 2020/07/20

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理想汽車計劃本月31日美國掛牌，料集資5億美元。

美團點評 （03690） 投資的理想汽車據報初步擬定本月底赴美掛牌，股票號為「LI」，初步招股書披露計劃集資1億美元（7.75億港元），成為繼騰訊 （00700） 持股的蔚來汽車（美：NIO）後，第二家美國上市的中國電動車製造商。

據內媒報道，預計理想汽車將本周更新招股信息，公布招股價及最終集資規模。不過，市場預計，理想汽車實際集資規模至少有5億美元（約38.8億港元），並成為年初至今在美上市所有中國企業IPO集資金額最多的一家公司；甚至樂觀認為，至多則達10億美元（77.5 億港元），追平蔚來汽車2018年上市時的集資規模。

綜合投資市場觀點，理想汽車上市後短時間內，市值有望達至80億至100億美元（約620億至775億港元）。

據文件披露，美團創始人兼CEO王興個人及美團旗下公司，共持有理想汽車23.5%股權，擁有9.3%投票權。王興也是公司的董事。

理想汽車創始人、董事長兼首席執行官李想此前創辦過泡泡網和汽車之家（美：ATHM），也曾是蔚來（美：NIO）的聯合創始人和投資人，目前擁有理想汽車25.1%股權，和70.3%的投票權。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

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