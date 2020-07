【美國疫情】亞利桑那州醫生聯署延遲開學 籲相信科學

美國新型冠狀肺炎病毒(新冠肺炎)疫情仍然嚴峻,但總統特朗普執意讓全國學校在秋季復課,以解放家長勞動力,重振經濟。但多個州分都有反對聲音,在亞利桑那州,有87名醫生聯署促請州長作出開學決定時要相信科學(follow the science),建議延遲至10月才開學。

屬民主黨的亞利桑那州州長杜西(Doug Ducey)早前將開學日期從原定8月1日延遲到8月17日,下周會敲定開學日期。

當地有87名醫生聯署去信州長,希望當地學校延遲至10月才開學。信中提到,這些醫生也是為人父母,對於開學都有同樣的憂慮:

現時社區爆發的疫情仍未受控,趕在8月開學,恢復面對面教學是危險和不智的。("the tremendous pressure to return to in-person schooling in August is ill-advised and dangerous given the uncontrolled spread of COVID-19 in our community." )