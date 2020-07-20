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【美國疫情】亞利桑那州醫生聯署延遲開學 籲相信科學

環球社會熱點 13:18 2020/07/20

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在亞利桑那州，有87名醫生聯署促請州長作出開學決定時要相信科學（follow the science），建議延遲至10月才開學。

美國新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情仍然嚴峻，但總統特朗普執意讓全國學校在秋季復課，以解放家長勞動力，重振經濟。但多個州分都有反對聲音，在亞利桑那州，有87名醫生聯署促請州長作出開學決定時要相信科學（follow the science），建議延遲至10月才開學。

屬民主黨的亞利桑那州州長杜西（Doug Ducey早前將開學日期從原定8月1日延遲到8月17日，下周會敲定開學日期。

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當地有87名醫生聯署去信州長，希望當地學校延遲至10月才開學。信中提到，這些醫生也是為人父母，對於開學都有同樣的憂慮：

現時社區爆發的疫情仍未受控，趕在8月開學，恢復面對面教學是危險和不智的。（"the tremendous pressure to return to in-person schooling in August is ill-advised and dangerous given the uncontrolled spread of COVID-19 in our community." ）

政府3月宣布居家抗疫時，當地一周新增確診個案逾1000宗；解封一段時間後，截至上周，當地新增逾26,000宗確診個案；過去7日的平均確診率是24.4%，是全國最高。

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目前，亞利桑那州累計確診逾14萬，2,768人死亡。美國全國累計確診3,773,206人，140,534死亡。

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記者：葉芷樺

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